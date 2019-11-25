Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.

Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

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