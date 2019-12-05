Экономика
ИнтерфаксМедведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ в 2019 году будет в интервале 1,3-1,5%, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
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Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело» Макса Покровского о деградации российской нации.
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FIA определила гонщика 2019 года
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Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Армия и оружие
Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике
В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Авто
Россияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства
Экономика
Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн.
Наука
Ученые обнаружили ранее неизвестную причину рака
На риск развития рака могут влиять не только давно известные науке факторы, но и изменения в той части ДНК, которая ранее называлась «мусорной».
Общество
Присяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит
Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
Политика
США расширили санкции против России из-за хакеров
Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала своих хейтеров «опарышами»
Лариса Гузеева назвала своих хейтеров "опарышами".
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Политика
Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью "умных счетчиков" к 2023 году, будут оштрафованы.
Общество
Российское посольство отреагировало на арест судна в Сингапуре
Происходящее в Сингапуре с судном «Севастополь» не имеет отношения к политике.
Происшествия
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Общество
В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей
Совет Федерации обратился к правительству России с предложением создать общую систему оплаты труда учителей.
Политика
Эрдоган получил приглашение на Парад Победы
Президент Турции Реджепа Эрдогана получил приглашение на празднование 75-й годовщины Победы.
Игры
В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2
На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Авто
В 2020 году Volkswagen привезет в Россию три новинки
В следующем году в автосалонах Volkswagen появится сразу три новых транспортных средства.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
Политика
Трамп отложил признание мексиканских наркоторговцев террористами
Признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями отложил президент США Дональд Трамп 7 декабря по просьбе президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Армия и оружие
Военных Турции впечатлили реальные возможности С-400
Испытания российских зенитно-ракетных комплексов С-400 превзошли самые смелые ожидания турецких военных, заявил информированный источник "Газеты.ру".
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира суммарно заработали свыше $1 млрд до вычета налогов.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
Политика
Зеленский отказался считать Украину «блюдом для больших боссов»
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина была «равноправной» и «независимой» страной.
Фигурное катание
Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.
Наука
Найдены микроорганизмы, способные существовать на метеоритах
Международная команда исследователей обнаружила микроорганизмы, которые способны существовать на метеоритах.