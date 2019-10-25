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RT на русскомRT на русскомМедведев заявил, что «Зенит» выкупит Осорио

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб намерен выкупить у португальского «Порту» права на арендованного защитника Йордана Осорио.
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Александр Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, решение принято по итогам тестового периода

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб выкупит венесуэльского защитника Йордана Осорио. В данный момент 25-летний футболист выступает за сине-бело-голубых на правах аренды.
Bookmaker-ratings.ru13:47

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Александр Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, решение принято по итогам тестового периода

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Осорио сыграл 5-й матч за «Зенит». Клуб обязан будет выкупить игрока за € 7 млн

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СМИ: «Зенит» обязан выкупить Осорио

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
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