Лига чемпионов
RT на русскомМедведев заявил, что «Зенит» выкупит Осорио
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб намерен выкупить у португальского «Порту» права на арендованного защитника Йордана Осорио.
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Александр Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, решение принято по итогам тестового периода
Bookmaker-ratings.ruвчера в 13:47
Осорио сыграл 5-й матч за «Зенит». Клуб обязан будет выкупить игрока за € 7 млн
Чемпионат25 октября в 10:23
Александр Медведев: «Зенит» выкупит Осорио, но 7 миллионов евро – больная фантазия
Спорт день за днемвчера в 16:48
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Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым.
Газета.Ru 01:13
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Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
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Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
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Тедеско назвал работу в «Спартаке» удовольствием
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, в каком режиме он работает в клубе, а также поделился первыми впечатлениями от взаимодействия с командой.
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Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
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Люди заболели гаффской болезнью в Тюменской области
В Тюменской области выявлены случаи заболевания гаффской болезнью (по научному – Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия).
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Офис Зеленского приводит данные МВД Украины, согласно которым, незаконное оружие националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, было вывезено из Золотого, где украинский президент провел последние два дня.
Экономика сегодня вчера в 16:11
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Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог
Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.
МедиаПоток 26 октября в 04:46
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Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
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Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
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Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре
Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
РБК вчера в 15:46
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Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
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Газета.Ru вчера в 02:43
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Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург
Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
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Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru 26 октября в 17:02
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Россияне стали охотнее копить на старость и образование
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Lenta.ru 01:19
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Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия вчера в 22:12
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В Казахстане преступники пытались продать 240 кг уранового концентрата
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ESPN: В Overwatch 2 появятся новые герой, карта и режим PvE
Cyber.sports.ru вчера в 13:32
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Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать
«Авторамблер» решил выяснить, какие же модели сложнее будет реализовать на вторичном рынке и почему.
SpeedMe вчера в 14:00
Общество
«Нафтогаз»: суд Амстердама арестовал акции «дочки» «Газпрома»
Окружной суд Амстердама удовлетворил требования «Нафтогаза» и арестовал акции дочерней структуры «Газпрома» – South Stream Transport B.V.
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Тимати бросил недавно родившую Решетову и уехал на Мальдивы
Возлюбленная Тимати – модель Анастасия Решетова, несколько дней назад родила ему сына.
Bimru.ru 26 октября в 07:44
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Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 вчера в 05:11
Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
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Ученые показали, как сгорбится человек после 20 лет работы в офисе
Британские ученые решили показать, как в будущем будет выглядеть человек, который 20 лет отработал в офисе.
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Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Экономика
Более трех миллиардов рублей выплатят амурским аграриям за паводок
Амурская правда вчера в 21:50