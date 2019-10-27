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RT на русскомRT на русскомМедведев заявил, что «Зенит» выкупит Осорио

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб намерен выкупить у португальского «Порту» права на арендованного защитника Йордана Осорио.
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Александр Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, решение принято по итогам тестового периода

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб выкупит венесуэльского защитника Йордана Осорио. В данный момент 25-летний футболист выступает за сине-бело-голубых на правах аренды.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 13:47

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Медведев: «„Зенит“ точно выкупит Осорио, но информация о 7 миллионах – это больная фантазия»

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Александр Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, решение принято по итогам тестового периода

Bookmaker-ratings.ruвчера в 13:47

Осорио сыграл 5-й матч за «Зенит». Клуб обязан будет выкупить игрока за € 7 млн

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Гендиректор «Зенита»: «Мы точно выкупим Осорио»

Sport24.ruвчера в 13:57

СМИ: «Зенит» обязан выкупить Осорио

Soccer.ru25 октября в 10:35

«Зенит» решил выкупить арендованного у «Порту» защитника Осорио

78.ru02:40

Следующим летом «Зенит» должен выкупить Йордана Осорио

Петербургский дневник00:32
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В документе говорится, что «на основании письма департамента образования от 18 октября приказываю работникам школы исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов для обмена служебной информацией».
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В Ульяновской области ребёнок разбился насмерть во время игры в прятки

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика, который разбился насмерть при падении с высоты.
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Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
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Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
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Экс-премьер Дагестана признан виновным в растрате

Наказание, которое понесут виновные, пока не известно.
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Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург»

Свободная Пресса вчера в 14:09
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Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.
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Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
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Видео прыжка спортсменка выложила в Instagram.
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Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
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Профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации

28 октября свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации.
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В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
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Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

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Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета.
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