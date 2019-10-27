Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб выкупит венесуэльского защитника Йордана Осорио. В данный момент 25-летний футболист выступает за сине-бело-голубых на правах аренды.

с чего всё началось

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб намерен выкупить у португальского «Порту» права на арендованного защитника Йордана Осорио.

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