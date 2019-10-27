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RT на русскомRT на русскомМедведев заявил, что «Зенит» выкупит Осорио

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб намерен выкупить у португальского «Порту» права на арендованного защитника Йордана Осорио.
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Александр Медведев: «Зенит» точно выкупит Осорио, решение принято по итогам тестового периода

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