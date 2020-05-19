Политика
Piter.tvМедведев заявил, что конца кризису не видно
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конца кризису, который вызвала пандемия коронавируса, не видно. По его словам, любой кризис всегда вскрывает слабые места экономики.
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Культура
Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube
Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки
Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 11:41
Происшествия
Во Франции задержали лидера «желтых жилетов»
Во Франции задержали лидера движения «желтых жилетов» Эрика Друэ за применение насилия против несовершеннолетнего.
Lenta.ru 13:10
Армия и оружие
Украина заявила о переброске российских танков в Донбасс
Как сообщает портал «Лента.ру», Главное управление разведки (ГУР) украинского министерства обороны заявило о переброске в Донбасс одиннадцати российских танков.
Военное дело 10:59
Общество
В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат
В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
FreeNews-Volga 10:16
Футбол
У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус
У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.
RT на русском 08:52
Кино
Новый сезон мультсериала «Смешарики» появится этой осенью
18 мая состоялась премьера первых четырех серий нового сезона анимационного сериала «Смешарики» от Группы Компаний «Рики», впереди же - целый новый сезон, который можно будет увидеть грядущей осенью.
Петербургский дневник 03:43
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Общество
СК завел дело из-за фейка о продаже бесплатных масок в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту фейка о продаже якобы бесплатных защитных масок в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 13:12
Политика
Коми предложили включить в проект слияния НАО и Архангельской области
Члены рабочей группы от Ненецкого автономного округа (НАО) предложили включить республику Коми в состав нового субъекта, объединяющего НАО и Архангельскую область.
Известия 12:16
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, госпитализированный 5 мая с коронавирусом, уже вылечился от него, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в окружении священника.
Интерфакс 08:16
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
Общество
На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе
Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Экономика
Путин устроил разнос по коронавирусным выплатам. Пересказываем совещание максимально коротко
Владимир Путин сегодня провел совещание по коронавирусным выплатам врачам, семьям с детьми и бизнесу.
Нижний Новгород on-line 08:58
Происшествия
СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа
"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:53
Наука
Доказана опасность бессимптомных носителей коронавируса
Китайские ученые доказали, что люди, являющиеся бессимптомными носителями SARS-CoV-2, выделяют вирус в окружающую среду, загрязняя бытовые поверхности патогеном.
Lenta.ru 09:48
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Армия и оружие
Российские дальние бомбардировщики пролетели над Черным морем
На некоторых участках пути бомбардировщики летели в сопровождении истребителей ВКС России.
Вести.Ru 11:44
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Здоровье
Ничего не болело, а тест был отрицательный: мужчина рассказал, как от COVID-19 умирал его отец
20 апреля температура поднялась у отца, сначала до 38,5, потом до 39,2, но у мужчины ничего не болело.
Om1.ru 11:46
Шоу-бизнес
Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе
Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
Футбол
«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru 06:07
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 12:01