Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конца кризису, который вызвала пандемия коронавируса, не видно. По его словам, любой кризис всегда вскрывает слабые места экономики.

Медведев заявил, что конца кризису не видно

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Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 84

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Политика На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри. 87