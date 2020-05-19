Политика
ТАССМедведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
Политика
Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов
Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ).
Lenta.ru 08:35
Здоровье
«Медиазона»: В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков
В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков, утверждает интернет-издание «Медиазона».
Эхо Москвы 07:02
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Здоровье
В Татарстане возобновляется прием больных в поликлиниках
В Татарстане с 19 мая возобновляется плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь для больных, сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.Помощь будет возобновлена по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, также будут проводиться плановые профилактические медицинские осмотры населения.
Вечерняя Казань 09:42
Политика
Всемирная ассамблея здравоохранения захотела расследовать действия ВОЗ
Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о доступе к лекарствам от коронавируса и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии.
Взгляд.ру 09:29
Музыка
Российские школьники выбрали песни для выпускного
Будущее России. Национальные проекты 07:58
Армия и оружие
В бундестаге призвали убрать ядерное оружие США из Европы
Член комитета бундестага по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин считает, что ядерное оружие Соединенных Штатов необходимо убрать с территории Европы ради безопасности европейцев.
Военное дело 07:31
Общество
Главврач в Перми извинился за передразнивание медика
Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Rambler News Service 09:42
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здравоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
Происшествия
СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа
РИА Новости 08:53
Экономика
Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Российская газета 05:59
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв
Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
Происшествия
Житель Костромской области заразил COVID-19 пятерых гостей
Пятеро жителей Костромской области заразились коронавирусной инфекцией после того, как побывали в гостях у вернувшегося из Московской области товарища, сообщает во вторник прокуратура области.
РИА Новости 09:42
Автоспорт
Вокруг гонки Формулы 1 в Великобритании разгорается новый спор
Коммерческие владельцы Формулы 1 отреагировали на новость о том, что Великобритания не станет ослаблять карантинные меры для участников Гран При, которые приедут в Сильверстоун из Австрии.
Autosport.com.ru 07:07
Происшествия
Задержан прокурор Пролетарского района Ростовской области
За получение взятки задержан прокурор Пролетарского района Ростовской области Сергей Калитвинцев, пишет telegram-канал «Выстрел в голову».
Южная служба новостей вчера в 09:02
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Общество
В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек
Уральский меридиан 03:46
Экономика
Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям.
RT на русском 10:08
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались уже 12 человек
Дальнейший возврат к ограничениям, связанных с коронавирусной инфекцией, зависит от самих жителей Саратовской области.
Взгляд-инфо 09:03
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30