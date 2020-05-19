Политика

ТАССТАССМедведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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Медведев не увидел конца кризису в России

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Медведев назвал службу занятости в России «слабой стороной»

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