Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что нынешнему кризису «пока не видно конца»

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