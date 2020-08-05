с чего всё началось

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что жители Хабаровского края, высказывая свою гражданскую позицию, должны при этом обязательно учитывать правила безопасности, соблюдать которые необходимо из-за коронавируса.

Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Путешествия При закрытых границах в Россию за три месяца приехали 0,5 млн человек С 30 марта были закрыты также сухопутные и морские границы. Ограничения частично были сняты лишь в июне.

Происшествия Около 300 тыс. человек остались без крова после взрыва в Бейруте Во вторник серия взрывов прогремела в портовой зоне ливанской столицы, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали.

Происшествия В Москве задержали проректора МГУ Гришина Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве. 29

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Спорт Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса Набсовет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора.

Гаджеты Huawei возглавила рейтинг лучших производителей смартфонов в России Аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг лучших производителей смартфонов в России по итогам второго квартала 2020 года.

Фигурное катание Плющенко обратится в Минспорта, чтобы Косторной разрешили сменить клуб Евгений Плющенко хочет оформить переход российской спортсменки Алены Косторной, при том, что окно для переходов уже закрыто.

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Политика Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.

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Наука В Японии создают вакцину от коронавируса с помощью шелковичных червей Профессор Университета Кюсю Такахиро Кусакабэ пояснил, что на поверхности коронавируса есть так называемый спайковый протеин S, он группируется по три и образует те самые «шипы», при помощи которых и происходит заражение. 1

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Авто Купеобразный Infiniti QX55 выйдет на рынок весной 2021 года Весной 2021 года продажи «купе» начнутся в Северной Америке, после чего кроссовер появится в других регионах.

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