Политика
ТАССМедведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что жители Хабаровского края, высказывая свою гражданскую позицию, должны при этом обязательно учитывать правила безопасности, соблюдать которые необходимо из-за коронавируса.
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с чего всё началось
«Людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много, это, так сказать, явление, с которым и государство должно определенным образом считаться», — констатировал Медведев на встрече с участниками кадрового проекта партии «ПолитСтартап» (трансляция велась на странице ЕР в сети Facebook), отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию в Хабаровском крае, где уже несколько недель продолжаются акции в поддержку Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов.РБК08:00
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С 30 марта были закрыты также сухопутные и морские границы. Ограничения частично были сняты лишь в июне.
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Армия и оружие
ВМС Украины намерены усилиться американскими ПКР ВGM-176В Griffin
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Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
Происшествия
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Спорт
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
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Аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг лучших производителей смартфонов в России по итогам второго квартала 2020 года.
Деловое.ТВ 09:14
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Vprognoze.ru 09:02
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
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News.ru 09:07
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
Футбол
«Динамо» готово заплатить €10 млн за хорватского полузащитника
По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. Отмечается, что сам игрок согласен продолжить карьеру в России.
Газета.Ru 06:52
Финансы
Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета 07:12
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Интернет
Сервис Google Play Music прекратит работу осенью
Все музыкальные сервисы Google должна заменить платформа YouTube Music.
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Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Авто
Создатель McLaren F1 показал новый суперкар GMA T.50
Компания Gordon Murray Automotive, основанная автомобильным конструктором Гордоном Марри, показала серийный вариант нового суперкара GMA T.50.
Коммерсантъ 07:58
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Здоровье
Александровская больница приступит к плановой помощи не раньше осени
Согласно новому Постановлению Правительства Астраханской области 331-П от 29.07.2020 года, для медицинских работников отменили условие непрерывного и круглосуточного нахождения в госпитале в период оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и дальнейшее нахождение на временной изоляции (обсервации).
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В Японии создают вакцину от коронавируса с помощью шелковичных червей
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НТВ 06:45
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Авто
Купеобразный Infiniti QX55 выйдет на рынок весной 2021 года
Весной 2021 года продажи «купе» начнутся в Северной Америке, после чего кроссовер появится в других регионах.
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Политика
Лукашенко рассказал о союзнических отношениях Белоруссии с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время послания к народу своей страны и Национальному собранию рассказал, что Россия навсегда останется ближайшим союзником Белоруссии.
NewInform вчера в 06:06
Общество
Сотрудники ФСБ задержали мэра Богдановича
По предварительным данным, глава города Павел Мартьянов задержан, сообщил 66.RU осведомленный источник.
66.ru 08:35
Общество
Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро в Петербурге
Северо-Западное управление Ростехнадзора на три месяца приостановило строительство Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге из-за грубых нарушений, которые привели к возникновению угрозы жизни и здоровью людей.
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Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
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