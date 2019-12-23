Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции США, задержка составит несколько месяцев. Об этом заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Наука Жуки-хрущаки оказались способны переваривать пластик Даже полиэтиленовая упаковка не всегда защищает их от хрущаков, которые способны поедать и пластик.

Общество Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету» «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.

Энергетика Названа доля России в импорте газа в Европу Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.

Шоу-бизнес Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.

Армия и оружие В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Общество Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края.