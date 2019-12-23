Политика
RT на русскомМедведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат
Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Читать в источнике
Оценить355
с чего всё началось
Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции США, задержка составит несколько месяцев. Об этом заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.ТАСС11:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев заявил, что «Северный поток-2» достоят несмотря на американские санкции
Комсомольская правда11:53
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Политика
Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Наука
Жуки-хрущаки оказались способны переваривать пластик
Даже полиэтиленовая упаковка не всегда защищает их от хрущаков, которые способны поедать и пластик.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки
Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.
Энергетика
Названа доля России в импорте газа в Европу
Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Происшествия
В центре Севастополя обнаружили бомбу времен ВОВ
В центре Севастополя эвакуируют местных жителей из-за обнаружения немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Армия и оружие
В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
Водителям фур и автобусов запретили ехать больше 4,5 часов подряд
Как сообщил «Интерфаксу» источник в ведомстве, водителям, перевозящим людей и грузы, нельзя будет ехать больше 4,5 часов подряд.
Гаджеты
В Сети появился ролик с дизайном iPhone 12
Общество
Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края.
Хоккей
В Швейцарии перепутали гимн России перед началом матча КХЛ
В швейцарском Давосе перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» организаторы перепутали гимн России.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья
В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Происшествия
Две несовершеннолетние сестры утонули в пруду в Липецкой области
В Липецкой области двое детей вышли на тонкий лед сельского пруда и провалились в воду.
Происшествия
Отец забрал дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге
Девочку 2018 года рождения, которую пыталась выбросить из окна ее мать, а также ее старшего брата передали отцу детей, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Политика
Помпео привел к присяге нового посла в России
Глава Госдепартамента США Майкл Помпео сегодня привел к присяге нового посла Штатов в России Джона Салливана.
Фигурное катание
Василий Конов: По слухам, участие Алены Косторной в чемпионате России по фигурному катанию пока под вопросом
Известный спортивный журналист Василий Конов сообщает, что победительница финала Гран-при по фигурному катанию Алена Косторная может пропустить чемпионат России, который будет проходить в Красноярске.
Общество
Майкл Калви отверг обвинения в новой редакции
Клеточкин подтвердил, что в понедельник Калви было предъявлено обвинение в новой редакции, отказавшись конкретизировать действия следствия.
Политика