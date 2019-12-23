Политика

RT на русскомRT на русскомМедведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат

Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Читать в источнике
Комментировать336
с чего всё началось

Медведев: «Северный поток - 2» будет достроен, несмотря на санкции США

Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции США, задержка составит несколько месяцев. Об этом заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
ТАСС11:31

Подробнее о событии

«Северный поток — 2» будет достроен, заявил Медведев

РИА Новости13:17

Медведев назвал некритичной задержку с «Северным потоком 2» на несколько месяцев

Интерфакс11:51

Медведев заявил о завершении возведения «Северного потока-2», несмотря на санкции

Газета.Ru11:55

Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат

RT на русском11:53

Медведев заявил, что «Северный поток-2» достоят несмотря на американские санкции

Комсомольская правда11:53

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США

РБК12:13

Медведев: «Северный поток - 2» будет достроен, несмотря на санкции США

ТАСС11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Политика

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

RT на русском 14:49
Политика

Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:18
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Наука

Жуки-хрущаки оказались способны переваривать пластик

Даже полиэтиленовая упаковка не всегда защищает их от хрущаков, которые способны поедать и пластик.
Naked Science 08:15
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК 10:52
Киберспорт

В Digital Foundry назвали самые красивые игры 2019 года

3DNews 07:36
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Известия 08:13
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки

Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.
Вечерняя Москва вчера в 16:55
Гаджеты

Oukitel оценила защищенный смартфон с АКБ на 8000 мАч в 100 долларов

Astera 10:52
Энергетика

Названа доля России в импорте газа в Европу

Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Взгляд.ру 12:50
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru 14:46
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru вчера в 22:00
Происшествия

В центре Севастополя обнаружили бомбу времен ВОВ

В центре Севастополя эвакуируют местных жителей из-за обнаружения немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Телеканал 360° 13:35
Армия и оружие

В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM 14:46
Общество

Водителям фур и автобусов запретили ехать больше 4,5 часов подряд

Как сообщил «Интерфаксу» источник в ведомстве, водителям, перевозящим людей и грузы, нельзя будет ехать больше 4,5 часов подряд.
Комсомольская правда 13:56
Гаджеты

В Сети появился ролик с дизайном iPhone 12

RuNews24.ru 15:21
Общество

Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края.
Российская газета 09:06
Хоккей

В Швейцарии перепутали гимн России перед началом матча КХЛ

В швейцарском Давосе перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» организаторы перепутали гимн России.
Lenta.ru 14:59
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья

В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Уфимские Заметки 10:06
Происшествия

Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

RT на русском 04:52
Происшествия

Две несовершеннолетние сестры утонули в пруду в Липецкой области

В Липецкой области двое детей вышли на тонкий лед сельского пруда и провалились в воду.
Известия 03:31
Гаджеты

Vivo X30 Pro попал в Книгу рекордов Гиннесса

Astera 12:54
Происшествия

Отец забрал дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге

Девочку 2018 года рождения, которую пыталась выбросить из окна ее мать, а также ее старшего брата передали отцу детей, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.
РИА Новости 13:46
Игры

Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android

Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Актуальные Новости вчера в 10:57
Политика

Помпео привел к присяге нового посла в России

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео сегодня привел к присяге нового посла Штатов в России Джона Салливана.
Вестник Кавказа 14:36
Фигурное катание

Василий Конов: По слухам, участие Алены Косторной в чемпионате России по фигурному катанию пока под вопросом

Известный спортивный журналист Василий Конов сообщает, что победительница финала Гран-при по фигурному катанию Алена Косторная может пропустить чемпионат России, который будет проходить в Красноярске.
Bookmaker-ratings.ru 15:00
Общество

Майкл Калви отверг обвинения в новой редакции

Клеточкин подтвердил, что в понедельник Калви было предъявлено обвинение в новой редакции, отказавшись конкретизировать действия следствия.
ТАСС 13:43
Политика

Два кандидата прошли во второй тур выборов президента Хорватии

Народные новости вчера в 19:24
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное