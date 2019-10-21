Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".

с чего всё началось

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Футбол «Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.

Кино Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.

Политика Посольство России в США направило запрос об аресте Ахмеда Билалова Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент по поводу задержания бывшего главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Происшествия В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты В Киеве двое мужчин погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с кафе в центре города.

Общество США сняли санкции с компании — владельца танкеров для «Ямал СПГ» Проект «Ямал СПГ» получил уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. Владелец и оператор СПГ-танкеров ледового класса Arc7 сообщил российской стороне, что более не является объектом санкций со стороны Минфина США.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Мошенники нашли новый способ кражи денег через телефон. Об этом рассказал гендиректор компании Group-IB Илья Сачков в беседе с РИА Новости.

Наука Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид Получено новое подтверждение того, что причиной массового вымирания на границе мела и палеогена, когда погибли динозавры, был именно астероид.

Здоровье Ситуацию в Ключевской ЦРБ проверят по поручению Виктора Томенко В свою очередь глава региона Виктор Томенко дал поручение разобраться в сложившейся ситуации и доложить ему о решении проблемы.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Интернет В WhatsApp появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.

Политика Зеленский и Штайнмайер подтвердили роль «нормандского формата» в урегулировании в Донбассе Президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили, что "нормандский формат" является ключевым для достижения мира в Донбассе.

Авто Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.

Политика Аксенов представит Госсовету Крыма стратегию развития до 2024 года Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в интервью ТАСС, что представит крымскому парламенту стратегию развития республики на пятилетний период до 2024 года.

Политика Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.

Авто АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG 1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.

Шоу-бизнес Мэйси Уильямс и Билли Айлиш попали в пятерку самых опасных звезд Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс и американская певица Билли Айлиш заняли второе и пятое место в этом рейтинге, сообщает NME.

Здоровье Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком.

Общество Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Политика Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.

Авто Mitsubishi Pajero уходит с рынка России Как сообщает пресс служба компании «ММС Рус», с 1 ноября 2019 года в официальных дилерских центрах появятся 500 внедорожников Pajero.

Армия и оружие Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".