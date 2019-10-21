Экономика
RT на русскомМедведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке. Об этом он заявил в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.
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с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новости12:09
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Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Казанский «Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) крупно обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 6:1. Счет уже на пятой минуте игры открыл форвард гостей Олег Ли, для которого эта встреча стала дебютной в составе «Ак Барса».
Inkazan 16:30
Происшествия
Второй ранг присвоен пожару на складе на востоке Москвы
Пожару на складе на востоке Москвы присвоен второй ранг сложности из пяти возможных, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 15:46
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Путин и Макрон подчеркнули безальтернативность минского Комплекса мер
Путин и Макрон подчеркнули безальтернативность минского Комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса - Кремль.
ТАСС 16:38
Происшествия
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолета
При крушении вертолета Robinson R44 в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый.
Известия 16:27
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Происшествия
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Следственный комитет России установил личности подозреваемых по делу о взрыве газа в жилом доме в Шахтах в Ростовской области.
Газета.Ru 16:21
Армия и оружие
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Lenta.ru вчера в 21:05
Политика
Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова
Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин.
РБК 13:55
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Футбол
Юрий Семин: Пока Роналду еще никто не удержал
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи «железнодорожников» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.
Спорт день за днем 16:32
Игры
Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy
Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 раскрыл ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
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В Калужской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Общее количество больных относительно прошлой недели снизилось, сообщает Роспотребнадзор по данным мониторинга на 21 октября.В Калужской области число заболевших ОРВИ стало меньше на 33 человека, а в Калуге — на 201, если сравнивать с числом заболевших на прошлой неделе.
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Минобороны получило расширенный полковой комплект С-400
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Российская газета 07:09
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Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» приступил к госиспытаниям
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» приступил к государственным испытаниям, сообщили в пресс-службе судостроительного завода «Северная верфь».
Взгляд.ру 11:21
Хоккей
Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
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Защитник «Рубина» переведен из реанимации
В нынешнем розыгрыше молодежного первенства России Вячеслав Фомин провел двенадцать матчей, но не смог отметиться результативными действиями.
The Moscow Post 10:33
Политика
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
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Объявлена первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»
Французское издание France Football объявило имена пятерых номинантов на награду "Золотой мяч", передает Sport24.
Газета.Ru 16:20
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На Бали россиянку задержали по подозрению в контрабанде наркотиков
Российскую туристку, француза и двоих таитянок задержали в международном аэропорту Бали с наркотиками при себе.
РБК 16:32
Футбол
БК «Олимп»: «Арсенал» победит «Шеффилд Юнайтед» в 9-м туре АПЛ
Аналитики БК «Олимп» считают, что «Арсенал» одержит очередную победу в АПЛ и предлагают поставить на это за 1.91.
BettingBusiness.ru 11:29
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Названы три вредные привычки автовладельцев
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Жена Эммануила Виторгана никак не может справиться с дочкой
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Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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