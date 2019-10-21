Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке. Об этом он заявил в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

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