Политика
ТАССМедведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно. Об этом он заявил в субботу в интервью Первому каналу.
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Хоккей
Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд
Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Общество
В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд
В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Технологии
Amazon позволит покупателям расплачиваться ладонями вместо карт
Amazon предполагает, что во время первого использования терминалов люди отсканируют ладони и привяжут биометрические данные к своему банковскому счету, утверждают источники.
Шоу-бизнес
Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди
Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Авто
Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser
Японский автопроизводитель Toyota представит серийную версию нового кроссовера Toyota TJ Cruiser в мае 2020 года.
Происшествия
В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного
В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
Кино
Продолжение без героя. «Вторжение» Федора Бондарчука
Политика
Власти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента
Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вульф заявил, что его ведомство ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Политика
Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Политика
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
После госпереворота в 2014 году предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, когда киевские власти ввели против Москвы санкции.
Футбол
Футболист Баду заявил о готовности умереть за «Спартак»
Защитник московского «Спартака» Малькольм Баду обратился к болельщикам команды.
Происшествия
Бывшего начальника ГАИ Украины задержали пьяным за рулём
Бывшего начальника украинской Госавтоинспекции Александра Ершова задержала полиция в Киеве.
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Футбол
Лэмпард проиграл Брюсу впервые за 19 матчей в АПЛ
Всего Лэмпард провел против Брюса 19 матчей: 14 побед, четыре ничьих и одно поражение.
Общество
Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно
Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Политика
Директора авиазавода на Украине уволили за фото в российской форме
Директор 410-го авиазавода «Укроборонпрома» Алексей Попов был уволен через шесть дней после назначения на должность.
Общество
Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте
В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе акций протеста, говорится в сообщении ливанского Красного Креста в Twitter.
Футбол
Глушаков может покинуть «Ахмат»
Политика
Трамп назвал новую причину убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп во время встречи со спонсорами Республиканской партии во Флориде раскритиковал тех, кто постоянно задает вопросы о причинах убийства иранского генерала Касема Сулеймани, назвав еще один мотив той операции, сообщает CNN.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.