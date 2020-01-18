Политика

ТАССТАССМедведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно. Об этом он заявил в субботу в интервью Первому каналу.
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Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства

RT на русском13:51

Медведев назвал отставку правительства обычным событием

Lenta.ru13:48

Медведев раскрыл порядок обсуждения отставки правительства с президентом

РБК13:38

Медведев не видит в отставке правительства ничего необычного

РИА Новости13:41

Медведев не увидел в отставке правительства ничего необычного

Известия13:38

Медведев: в отставке правительства нет ничего необычного

Коммерсантъ13:48

Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

ТАСС13:37
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Хоккей

Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Газета.Ru 16:26
Общество

В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд

В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда.
РИА Новости 14:06
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Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Происшествия

В московском аквапарке 4-летнюю девочку засосало в трубу

Газета.Ru 11:11
Происшествия

Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Lenta.ru 13:30
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Технологии

Amazon позволит покупателям расплачиваться ладонями вместо карт

Amazon предполагает, что во время первого использования терминалов люди отсканируют ладони и привяжут биометрические данные к своему банковскому счету, утверждают источники.
Forbes 11:20
Шоу-бизнес

Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди

Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
Пятый канал 09:33
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 12:56
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru 08:32
Авто

Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser

Японский автопроизводитель Toyota представит серийную версию нового кроссовера Toyota TJ Cruiser в мае 2020 года.
Автоновости дня 04:24
Происшествия

В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного

В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
78.ru 13:44
Кино

Продолжение без героя. «Вторжение» Федора Бондарчука

DP.RU вчера в 04:28
Политика

Власти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента

Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вульф заявил, что его ведомство ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.
РБК 08:11
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Политика

Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Известия 15:31
Хоккей

Сборная России по хоккею обыграла Канаду на юношеской Олимпиаде

ГЛАС.RU 12:11
Политика

СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций

После госпереворота в 2014 году предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, когда киевские власти ввели против Москвы санкции.
РИА Новости 12:09
Футбол

Футболист Баду заявил о готовности умереть за «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Малькольм Баду обратился к болельщикам команды.
RT на русском 10:27
Происшествия

Бывшего начальника ГАИ Украины задержали пьяным за рулём

Бывшего начальника украинской Госавтоинспекции Александра Ершова задержала полиция в Киеве.
News.ru 15:52
Общество

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости вчера в 03:12
Футбол

Лэмпард проиграл Брюсу впервые за 19 матчей в АПЛ

Всего Лэмпард провел против Брюса 19 матчей: 14 побед, четыре ничьих и одно поражение.
Бомбардир.ру 14:46
Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости 13:47
Общество

Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно

Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Газета.Ru 06:10
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости вчера в 07:50
Политика

Директора авиазавода на Украине уволили за фото в российской форме

Директор 410-го авиазавода «Укроборонпрома» Алексей Попов был уволен через шесть дней после назначения на должность.
Взгляд.ру 12:59
Общество

Более 100 человек пострадали в ходе столкновений с полицией в Бейруте

В Бейруте более 100 человек пострадали в ходе акций протеста, говорится в сообщении ливанского Красного Креста в Twitter.
РБК 13:31
Футбол

Глушаков может покинуть «Ахмат»

Свободная Пресса 12:31
Политика

Трамп назвал новую причину убийства Сулеймани

Президент США Дональд Трамп во время встречи со спонсорами Республиканской партии во Флориде раскритиковал тех, кто постоянно задает вопросы о причинах убийства иранского генерала Касема Сулеймани, назвав еще один мотив той операции, сообщает CNN.
Взгляд.ру 12:34
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
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