Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно. Об этом он заявил в субботу в интервью Первому каналу.

Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

Технологии Спать рядом со смартфонами опасно, предупредили ученые Американские специалисты заявили, что спать со смартфонами опасно, так как они могут быть причиной возникновения серьезных и даже смертельных заболеваний.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Происшествия В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.

Авто В России подорожали автомобили с пробегом Средняя цена за транспортное средство на вторичном рынке выросла на 2,4% уже в 2019 году - до 580 000 рублей.