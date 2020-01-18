Политика
ТАССМедведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно. Об этом он заявил в субботу в интервью Первому каналу.
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Технологии
Спать рядом со смартфонами опасно, предупредили ученые
Американские специалисты заявили, что спать со смартфонами опасно, так как они могут быть причиной возникновения серьезных и даже смертельных заболеваний.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Здоровье
В 2019 году витамины «Витрум» были изъяты из российских аптек, а Росздравнадзор признал недоброкачественной партию «Омез», поступившую в омские аптеки
Количество аптек растет с каждым годом, и тема качества лекарств по-прежнему актуальна.
Общество
У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы
По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл.
Кино
Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Политика
Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Хоккей
Ковальчук обошел Буре по голам в НХЛ и потащил «Монреаль» в плей-офф
Шоу-бизнес
Отмечающий 70-летие Борис Невзоров работал дворником и пережил убийство жены
Стало известно, как актер смог пережить убийство супруги.
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Происшествия
В Петербурге арестовали лжеминера здания Конституционного суда
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к тюремному заключению на один месяц и 28 дней Виктора Николаева за сообщение заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города в субботу.
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Медики советуют ввести в свой рацион 8 продуктов.
Армия и оружие
Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
Турецкие силы специального назначения прибыли в столицу Ливии Триполи для защиты чиновников из правительства национального согласия Файеза Сарраджа, сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Политика
Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар прибыл в столицу Германии Берлин для участия в конференции по Ливии.
Авто
В России подорожали автомобили с пробегом
Средняя цена за транспортное средство на вторичном рынке выросла на 2,4% уже в 2019 году - до 580 000 рублей.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Общество
Названы самые вредные для сна привычки
Политика
В Пушкинском музее дали оценку претензиям Польши на картины
Притязания Польши на ряд картин, находящихся в Пушкинском музее, голословны, заявила президент этого музея Ирина Антонова, 18 января передает RT.
Здоровье
В Амурской области возобновил работу совет глав при губернаторе
Построить работу в новом формате Василий Орлов предложил по принципу работы Госсовета РФ.
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Футбол
Сетьен о «Барсе»: «Каждый день просыпаюсь и говорю: «Боже, я буду тренировать этих игроков»
Футбол
Лэмпард: «Мы доминировали на протяжении всей игры»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от "Ньюкасла".
Авто
Названы пять систем, которые снижают ресурс двигателя авто
В связи с чем понижается надежность и ресурс двигателя. При выборе машины важно учитывать данную тенденцию.