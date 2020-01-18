Политика

ТАССТАССМедведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно. Об этом он заявил в субботу в интервью Первому каналу.
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Подробнее о событии

Дмитрий Медведев назвал отставку правительства «обычным событием»

Говорит Москва13:48

Медведев не увидел в отставке правительства ничего необычного

Известия13:38

Медведев не видит в отставке правительства ничего необычного

РИА Новости13:41

Медведев высказал свое отношение к отставке правительства

Московский Комсомолец13:43

Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

ТАСС13:37

5 «свиней» экс-премьера Дмитрия Медведева, подложенных его кабинетом водителям

АвтоВзглядвчера в 07:21

О Медведеве почти ничего: как российское ТВ показало отставку правительства

БИЗНЕС Online16 января в 03:38
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Армия и оружие

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Газета.Ru вчера в 14:20
Политика

Путин возложил цветы в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин посетил мероприятия, организованные в честь 77-летней годовщины прорыва блокады Ленинграда.
РБК 07:08
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru 08:52
Культура

Герой «Симпсонов» Апу лишится своего неповторимого голоса

Актёр Хэнк Азариа заявил, что больше не будет озвучивать героя сериала «Симпсонов» Апу после критики в адрес индийца.
News.ru 10:02
Политика

ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
Газета.Ru 06:07
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Общество

Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.
РИА Новости 12:53
Хоккей

Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ

RT на русском 10:40
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня 14 января в 23:00
Политика

Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Газета.Ru 10:25
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у московского «ПФС-банка»

Ранее в ЦБ приняли решение об отзыве лицензии у московского "Нэклис-Банка" и банка "Аспект".
Комсомольская правда вчера в 01:56
Общество

В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

REGNUM 16 января в 18:00
Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК 09:55
Гаджеты

Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi

Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
iXBT.com 16 января в 19:12
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Футбол

Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
RT на русском вчера в 13:05
Общество

Жители Латвии возмутились из-за русского языка

Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.
Газета.Ru 12:59
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании

Сколько продлится похолодание, пока неизвестно.
62инфо 08:01
Политика

Зеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что готов дать ему и правительству шанс.
ТАСС вчера в 13:25
Спорт

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Российская газета 06:58
Культура

Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги

Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
РИА Новости 09:17
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Политика

Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Ридус вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Дочь Николая Сличенко рассказала, почему на семь лет уехала в США

В студию пришла дочка артиста, которую зовут как и маму Тамиллой. Женщина призналась, что ее назвали в честь мамы.
Телепрограмма 10:12
Общество

Рождаемость в Китае упала до минимума

В 2019 году в Китае родилось 14,65 миллионов детей, что намного меньше, чем в прошлом году, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
Национальный журнал вчера в 13:30
Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции "желтых жилетов", передает BFM.
Газета.Ru 13:04
Футбол

«Реал» одержал победу над «Севильей»

Предупреждения: Модрич 37, Эвер Банега 54, Карвахаль 87, Каземиро 88Напомним, что в прошлом туре Ла Лиги "Реал" обыграл "Хетафе".
Soccer.ru 11:53
Технологии

США впервые показали полет боевого «Гремлина»

Полет беспилотника, создаваемого в рамках программы «Гремлины», показала американская компания Dynetics 18 января на официальном YouTube-канале организации.
Красная весна 13:04
Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Газета.Ru вчера в 05:14
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Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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