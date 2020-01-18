Политика
ТАССМедведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно. Об этом он заявил в субботу в интервью Первому каналу.
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5 «свиней» экс-премьера Дмитрия Медведева, подложенных его кабинетом водителям
АвтоВзглядвчера в 07:21
О Медведеве почти ничего: как российское ТВ показало отставку правительства
БИЗНЕС Online16 января в 03:38
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Политика
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Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
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Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
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Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании
Сколько продлится похолодание, пока неизвестно.
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Спорт
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Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
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Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес
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В студию пришла дочка артиста, которую зовут как и маму Тамиллой. Женщина призналась, что ее назвали в честь мамы.
Общество
Рождаемость в Китае упала до минимума
В 2019 году в Китае родилось 14,65 миллионов детей, что намного меньше, чем в прошлом году, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
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В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции "желтых жилетов", передает BFM.
Футбол
«Реал» одержал победу над «Севильей»
Предупреждения: Модрич 37, Эвер Банега 54, Карвахаль 87, Каземиро 88Напомним, что в прошлом туре Ла Лиги "Реал" обыграл "Хетафе".
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США впервые показали полет боевого «Гремлина»
Полет беспилотника, создаваемого в рамках программы «Гремлины», показала американская компания Dynetics 18 января на официальном YouTube-канале организации.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.