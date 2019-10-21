Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что объем промышленного производства и товарооборот растут.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи В Подмосковье найдены тела ещё четырех жертв преступного сообщества "авторитетного" бизнесмена Олега Медведева (Шишкан): депутата из Раменского района и ее родных, сообщили журналистам в понедельник в Следственном комитете и МВД РФ.

Шоу-бизнес Рудковская рассказала о разводе Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.

Космос Робот «Федор» выполнил секретные операции на МКС Робот "Федор" рассказал, что во время своего пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, но об их проведении знает только гендиректор Роскосмоса, сообщает ТАСС.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.

Авто Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.

Общество Фридман прибыл на допрос в испанский суд по делу Zed WorldWide Предприниматель Михаил Фридман прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов в Мадриде.

Общество Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.

Политика Die Welt – Путин одержал победу без войны Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.

Политика Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР Парламентская делегация КНДР 21 октября посетит Совет Федерации, в рамках визита запланированы переговоры спикера СФ Валентины Матвиенко и главы Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Армия и оружие В Литву прибыла тяжелая военная техника США Колонны военной техники следуют по основным дорогам северной и восточной частей страны в сопровождении экипажей военной полиции Литвы, а тяжелая военная техника перевозится по железной дороге.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Общество Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере.