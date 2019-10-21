Экономика
Газета.RuМедведев оценил состояние российской экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что объем промышленного производства и товарооборот растут.
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Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
В Подмосковье найдены тела ещё четырех жертв преступного сообщества "авторитетного" бизнесмена Олега Медведева (Шишкан): депутата из Раменского района и ее родных, сообщили журналистам в понедельник в Следственном комитете и МВД РФ.
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о разводе
Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Космос
Робот «Федор» выполнил секретные операции на МКС
Робот "Федор" рассказал, что во время своего пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, но об их проведении знает только гендиректор Роскосмоса, сообщает ТАСС.
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Авто
Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России
Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.
Общество
Роспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году
Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ.
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
Общество
Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании
Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.
Общество
Фридман прибыл на допрос в испанский суд по делу Zed WorldWide
Предприниматель Михаил Фридман прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов в Мадриде.
Спорт
Премьера фильма о Льве Яшине может пройти на малой арене «Динамо»
УК готова включится в промоушен картины. Осталось дело за малым: нужно найти финансирование, чтобы покрыть расходы на спецтехнику.
Общество
Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк
В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
Политика
Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
Парламентская делегация КНДР 21 октября посетит Совет Федерации, в рамках визита запланированы переговоры спикера СФ Валентины Матвиенко и главы Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Армия и оружие
В Литву прибыла тяжелая военная техника США
Колонны военной техники следуют по основным дорогам северной и восточной частей страны в сопровождении экипажей военной полиции Литвы, а тяжелая военная техника перевозится по железной дороге.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
Общество
Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram
Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере.
Кино
Критики назвали нового «Терминатора» идеальным продолжением второй части
Дэвис, Рейес и Хэмилтон прекрасны, экшен будоражит и это попросту лучшая версия "Терминатора 3", — рассказал журналист Gizmodo Гермейн Люсьер.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
Космос
Земные зерновые культуры могут расти на Луне и Марсе
Экономика
Акции «Яндекса» выросли на 7,3% на Мосбирже
На Мосбирже выросли в цене акции компании «Яндекс», рост составил около 7,3%, сообщает ТАСС.