Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".

с чего всё началось

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Кино Роман Курцын вышел на «Большущую охоту» На болгарском курорте Святой Влас начались съемки комедии "Большущая охота" с участием Романа Курцына, Яна Цапника, Кирилла Кяро, Анны Ардовой, Вячеслава Манучарова и Анны Семенович.

Политика Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit Первоначально депутаты поддержали во втором чтении новый законопроект по Brexit, что можно назвать первой и единственной победой Джонсона в парламенте на должности премьера.

Шоу-бизнес Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.

Происшествия В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.

Космос Археологи нашли описание древней солнечной бури в ассирийских табличках Японские и британские специалисты поведали о том, что им удалось найти одно из самых древних описаний солнечной бури.

Футбол «Манчестер Сити» разгромил «Аталанту» «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.

Космос Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.

Игры Новые факты о Star Wars Jedi: Fallen Order – возможный шедевр Второй режим позволит иметь 60 кадров в секунду при разрешении 1080 р. Тем не менее создатели не утверждают, что Star Wars Jedi: Fallen Order будет всегда иметь стабильные 60 FPS, но акцентируют внимание на том, что старались приблизиться к этому достаточно близко.

Происшествия В Шереметьево трапами повредили два самолета за один день В московском аэропорту Шереметьево за один день, 22 октября, повредили сразу два самолета трапами.

Политика Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.

Общество Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.

Гаджеты Galaxy S10 и Note10 запрещают банки по всему миру Британский банк Nationwide Building Society отключил опцию входа по отпечаткам пальцев в своем приложении для владельцев телефонов Samsung Galaxy S10, а NatWest полностью убрал поддержку телефонов серии S10.

Политика Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.

Происшествия Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализовали Пожарные локализовали возгорание в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.