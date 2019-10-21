Экономика
РИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
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с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новостивчера в 12:09
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Экономика
Банки передали коллекторам полтриллиона долгов россиян
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Действующий глава Боливии Эво Моралес лидирует в первом туре президентских выборов после подсчета 95,63% голосов, свидетельствуют данные высшего избирательного суда (выполняет функции избирательной комиссии).
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Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
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В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
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Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия
Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском
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РЕН ТВ вчера в 11:15
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Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Gazeta.SPb вчера в 21:16
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В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Piter.tv вчера в 14:05
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Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 20 октября в 09:15
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Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
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Ранее, 9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований.
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«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
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Политика
Die Welt: Путин победил в Сирии без войны
Журналист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин смог одержать победу в Сирии, не прибегая к военным действиям, сообщает Ura.ru.
Национальная служба новостей вчера в 04:44
Экономика
В Новосибирской области одобрили проект бюджета на следующий год
Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.
Российская газета вчера в 12:05
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Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
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Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
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Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств Переход на электронные паспорта автомобилей (ЭПТС) может привести к росту мошеннических схем на рынке, считает лизинговая ассоциация.
Коммерсантъ вчера в 22:23
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Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Армия и оружие
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Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Вести.Ru вчера в 10:36
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
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Армия и оружие
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Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
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На пост мэра Челябинска претендуют 16 кандидатов
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Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
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«Сыграю ли за „Вашингтон“ в России? Если ВАДА разрешит». Интервью Евгения Кузнецова
Форвард «Вашингтона» дал интервью «СЭ» после матча с «Чикаго» (5:3) Овечкин опять разрядил свою пушку.
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
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Либеральная партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде
Либеральная партия Канады, лидером которой является премьер-министр Джастин Трюдо, победила на парламентских выборах в стране.
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СМИ сообщили о страховании добровольных пенсионных накоплений россиян
В министерстве отметили, что целью законопроекта является создание стимула для самостоятельного формирования накоплений и развития корпоративных пенсионных программ.
РБК 00:07
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33