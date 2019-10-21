Экономика
РИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
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с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новостивчера в 12:09
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РИА Новости вчера в 16:05
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На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
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Стариков заявил, что новый шаг Москвы по дедолларизации разозлит США
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ФАН вчера в 16:09
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Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Газета.Ru вчера в 14:21
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При запуске ракеты на учениях «Гром-2019» произошел сбой
Межконтинентальная баллистическая ракета Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки подводного крейсера К-44 "Рязань" в ходе учений стратегических ядерных сил "Гром-2019".
Газета.Ru вчера в 06:29
Экономика
«Ведомости»: РСПП просит Минфин смягчить налоговый режим для холдингов
Как сообщают «Ведомости», РСПП предлагает смягчить условия льгот — освободить от налогов дивиденды и доходы, полученные при выходе из капитала компаний.
Коммерсантъ вчера в 23:57
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На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 13:56
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Вечерняя Москва вчера в 15:23
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Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов
По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру вчера в 15:00
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Три человека погибли при пожаре в супермаркете в Чили, который был разграблен в ходе возникших беспорядков, сообщила мэр чилийской столицы.
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РИА Новости вчера в 08:45
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В Ярославской области объявлен траур по погибшим при пожаре
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Происшествия
Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи
Газета.Ru вчера в 15:51
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В центре Петропавловска грузовик насмерть сбил женщину
Аргументы и Факты - Камчатка 02:06
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10