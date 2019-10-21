Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новости21 октября в 08:09

Подробнее о событии

Делягин снова громко раскритиковал Медведева

REGNUMвчера в 04:45

Дмитрий Медведев юбилейно пообщался с работающим в РФ иностранным бизнесом

Коммерсантъ21 октября в 16:19

Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

РИА Новости21 октября в 05:53

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

RT на русском21 октября в 06:09

Медведев заявил, что иностранные инвесторы не теряют интерес к России, несмотря на санкции

ТАСС21 октября в 05:58

В России не заметили ослабления интереса со стороны иностранных инвесторов

Lenta.ru21 октября в 06:35

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

РБК21 октября в 06:42
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Общество

Испытательные заезды грузовых поездов прошли на Крымском мосту

Известия 06:41
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Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы

Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Армия и оружие

Эксперт назвал новое соглашение по Сирии дипломатическим успехом Эрдогана и Путина

Договоренности по Сирии, которые были достигнуты во вторник Анкарой и Москвой в Сочи, можно считать новым дипломатическим успехом президентов Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.
ТАСС вчера в 16:24
Происшествия

Названа возможная причина гибели рабочих на руднике в Норильске

Три работника рудника "Таймырский" компании "Норникель" в Красноярском крае, по предварительным данным, погибли от недостатка кислорода, заявил операционный директор компании Сергей Дяченко.
Москва 24 05:58
Происшествия

В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов

Два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Renault - столкнулись на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, после чего врезались в толпу пешеходов.
ТАСС 06:26
Армия и оружие

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве

Известия вчера в 14:27
Общество

Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра

Lenta.ru вчера в 07:23
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
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РБК 05:29
Политика

Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Российская газета 05:15
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Футбол

Ювентус — Локомотив 2:1

Life.ru вчера в 10:20
Общество

За визитку Путина петербуржец хочет 2 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года петербурженка Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
REGNUM 03:46
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Здоровье

В Челябинске распродали колбасу с вирусом африканской чумы свиней

РБК 07:45
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов.
РБК 06:15
Происшествия

Экс-мэр города Волжский разбилась в ДТП

По данным ТАСС, за рулем разбившегося автомобиля находилась экс-мэр города Волжский Марина Афанасьева.
Российская газета 06:46
Экономика

Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.
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Фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат 13 февраля 2020-го года

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Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Политика

Стало известно, возобновят ли авиасообщение между Россией и Египтом

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.
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Джаред Лето пытался сорвать выход фильма про Джокера

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Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Футбол

«Локомотив» сохранил лидерство в РПЛ после 13 тура

Московский «Локомотив» сохранил лидерство в Российской премьер-лиге. Тринадцатый тур первенства завершился в воскресенье, 20 октября.
Профиль 20 октября в 15:53
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