Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
Читать в источнике
Комментировать246

Подробнее о событии

Медведев заявил, что иностранные инвесторы не теряют интерес к России, несмотря на санкции

ТАСС05:22

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

РБК06:42

Медведев: в экономике России всё в порядке

RT на русском06:09

В России не заметили ослабления интереса со стороны иностранных инвесторов

Lenta.ru06:35

Медведев оценил состояние российской экономики словами «всё в порядке»

Известия07:21

Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

РИА Новости05:53

Инвестициям добавляют комфорта: как российские власти хотят защитить крупный бизнес

Forbesвчера в 04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Экономика

«Яндекс» подорожал после послабления от правительства

Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.
Lenta.ru 07:29
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
RT на русском 04:26
Происшествия

Был опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что губернатор Красноярского края Александр Усс выразил свои соболезнования родным и близким погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе.
ФедералПресс 19 октября в 10:19
Общество

Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции

РИА Новости 05:37
Общество

Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей

Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.
Известия 06:47
Армия и оружие

Лавров заявил о необходимости вписать курдов в конституцию Сирии

Проживающие на территории Сирии курды должны быть вписаны в конституцию страны, и тогда от них перестанет исходить угроза национальной безопасности Турции.
Комсомольская правда 07:03
Политика

Лукашенко рассказал, что спасло союз Белоруссии и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.
RT на русском 05:20
Происшествия

Путин поручил красноярскому губернатору обратить внимание на нужды людей

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу после ситуации с прорывом дамб в деревне Щетинкино обратить внимание на нужды людей.
Известия 07:34
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Общество

Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 07:10
Политика

Два американских патрульных катера прибыли в Одессу

Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.
Газета.Ru 05:23
Политика

В Киеве возобновили дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США

Печерский районный суд Киева возобновил рассмотрение дела о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США 2016 года, сообщил телеканал News One.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия

Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР

Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Московский Комсомолец 07:36
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи

Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Здоровье

В подвале Свердловского онкоцентра обнаружили тысячи медкарт пациентов

По информации портала, карты вывезли из здания архива онкоцентра и разместили в подвале главного корпуса накануне проверки противопожарной безопасности.
РИА Новости 06:45
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Армия и оружие

Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД

Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском 03:04
Происшествия

Число погибших из-за протестов в Чили растет

Газета.Ru вчера в 21:04
Происшествия

В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила

В Крыму 26-летняя девушка выжила после падения с 40-метровой скалы.
РБК 07:31
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Авто

Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы

Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 06:57
Футбол

Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате

Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат 19 октября в 15:30
Экономика

В Алтайском крае снова снизилась средняя зарплата

Средняя заработная плата в Алтайском крае упала на 3,2% По актуальным данным Алтайкрастата за август, она составила 27 077 рублей.
Алтапресс 06:55
Гаджеты

Главная проблема Intel сохранится ещё минимум три-шесть месяцев

Дефицит сохраняется и сейчас, но уже не в том виде.
iXBT.com 07:11
Шоу-бизнес

Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой

Телепрограмма вчера в 23:21
Общество

Суд отказался блокировать BlaBlaCar в России

Компания-перевозчик обратилась в суд с требованием признать информацию, размещенную на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar, запрещенной к распространению в России.
Взгляд.ру 07:34
Армия и оружие

Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу

Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
В городе R вчера в 15:33
Кино

Режиссеры одобрили открытие базы с данными о господдержке киноотрасли

Российские режиссеры положительно отзываются о создании открытой базы данных о господдержке кинопроектов, которая начала работу на сайте Фонда кино в разделе ЕАИС.
РИА Новости 06:47
Политика

Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что не всегда необходимо остро реагировать на все политические процессы, происходящие не в пользу государства.
News-24.ru 03:54
Общество

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Ее избранником стал арт-дилер Кук Мэруни, сообщает Fox News.
Росбалт 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное