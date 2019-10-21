Экономика
РИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
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Экономика
«Яндекс» подорожал после послабления от правительства
Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.
Lenta.ru 07:29
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
RT на русском 04:26
Происшествия
Был опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что губернатор Красноярского края Александр Усс выразил свои соболезнования родным и близким погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе.
ФедералПресс 19 октября в 10:19
Общество
Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей
Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.
Известия 06:47
Армия и оружие
Лавров заявил о необходимости вписать курдов в конституцию Сирии
Проживающие на территории Сирии курды должны быть вписаны в конституцию страны, и тогда от них перестанет исходить угроза национальной безопасности Турции.
Комсомольская правда 07:03
Политика
Лукашенко рассказал, что спасло союз Белоруссии и России
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.
RT на русском 05:20
Происшествия
Путин поручил красноярскому губернатору обратить внимание на нужды людей
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу после ситуации с прорывом дамб в деревне Щетинкино обратить внимание на нужды людей.
Известия 07:34
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Общество
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 07:10
Политика
Два американских патрульных катера прибыли в Одессу
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.
Газета.Ru 05:23
Политика
В Киеве возобновили дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США
Печерский районный суд Киева возобновил рассмотрение дела о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США 2016 года, сообщил телеканал News One.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия
Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР
Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Московский Комсомолец 07:36
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Здоровье
В подвале Свердловского онкоцентра обнаружили тысячи медкарт пациентов
По информации портала, карты вывезли из здания архива онкоцентра и разместили в подвале главного корпуса накануне проверки противопожарной безопасности.
РИА Новости 06:45
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Армия и оружие
Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском 03:04
Происшествия
Число погибших из-за протестов в Чили растет
Газета.Ru вчера в 21:04
Происшествия
В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила
В Крыму 26-летняя девушка выжила после падения с 40-метровой скалы.
РБК 07:31
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 06:57
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат 19 октября в 15:30
Экономика
В Алтайском крае снова снизилась средняя зарплата
Средняя заработная плата в Алтайском крае упала на 3,2% По актуальным данным Алтайкрастата за август, она составила 27 077 рублей.
Алтапресс 06:55
Гаджеты
Главная проблема Intel сохранится ещё минимум три-шесть месяцев
Дефицит сохраняется и сейчас, но уже не в том виде.
iXBT.com 07:11
Шоу-бизнес
Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой
Телепрограмма вчера в 23:21
Общество
Суд отказался блокировать BlaBlaCar в России
Компания-перевозчик обратилась в суд с требованием признать информацию, размещенную на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar, запрещенной к распространению в России.
Взгляд.ру 07:34
Армия и оружие
Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу
Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
В городе R вчера в 15:33
Кино
Режиссеры одобрили открытие базы с данными о господдержке киноотрасли
Российские режиссеры положительно отзываются о создании открытой базы данных о господдержке кинопроектов, которая начала работу на сайте Фонда кино в разделе ЕАИС.
РИА Новости 06:47
Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что не всегда необходимо остро реагировать на все политические процессы, происходящие не в пользу государства.
News-24.ru 03:54
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Ее избранником стал арт-дилер Кук Мэруни, сообщает Fox News.
Росбалт 02:15