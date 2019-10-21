Экономика
РИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) образован в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 сентября 1994 года.
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с чего всё началось
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.РИА Новости05:49
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Армия и оружие
МИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии
У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
Газета.Ru 07:44
Фигурное катание
Опубликовано видео победного проката Анны Щербаковой на Skate America
В Интернете появилось видео проката Анны Щербаковой на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе.
РИА Новости вчера в 05:51
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
RT на русском 06:28
Происшествия
Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео
Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
Известия 06:30
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 02:03
Происшествия
В Энгельсе задержан мужчина, устроивший стрельбу на улице города
Следователи задержали мужчину, который, по данным следствия, устроил стрельбу прямо на улице в городе Энгельсе Саратовской области, убив одного мужчину и ранив другого.
ТАСС 06:48
Общество
Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей
Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.
Известия 06:47
Общество
Суд отказался заблокировать BlaBlaCar в России
Арбитражный суд Москвы отклонил иск астраханской компании-перевозчика "Транс-Лайн", добивающейся блокировки сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:10
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ вчера в 04:40
Политика
Кадыров пообещал навести порядок в Сирии
Lenta.ru вчера в 15:44
Экономика
Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Известия 04:15
Технологии
В Huawei признали негативное влияние санкций США
Телекоммуникационным гигантом Huawei сделано заявление о том, что от введенных США рестрикций он испытывает негативный результат.
В городе R 06:44
Происшествия
Директор школы на Сахалине уволилась после избиения четвероклассницы
Директор школы № 2 на Сахалине, где одноклассники избили ученицу четвертого класса, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
РБК 04:18
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Армия и оружие
В Литву пришла американская бронетехника
21 октября в Литву по железной дороге доставили восемь танков Abrams и 21 боевую машину пехоты Bradley, сообщил BNS представитель литовской армии Гинтаутас Цюнис.
Интерфакс 06:32
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Общество
Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма»
Ранее Стасишин сообщал, что на рассмотрение в Госдуму будут внесены поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся деятельности банков.
Интерфакс 06:25
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 07:02
Экономика
Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК вчера в 04:13
Экономика
Россия стала лидером по объему строительства новых ТЦ в Европе
Примерно 1,5 млн кв. м новых торговых площадей уже находятся на этапе строительства.
Интерфакс 04:36
Общество
Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.
Московский Комсомолец вчера в 18:53
Авто
Названы три вредные привычки автовладельцев
Специалисты изучили привычки автолюбителей и назвали три наиболее вредных из них.
Тарантас Ньюс вчера в 03:49
Происшествия
Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР
Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Московский Комсомолец 07:36
Общество
Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России
В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.
РИА Новости 06:24
Общество
Бывшая жена российского миллиардера требует арестовать его активы
Алтапресс вчера в 22:58
Политика
«Российские хакеры» выдавали себя за иранских — Британский киберцентр
Российские хакеры якобы долгое время прикрывались сетью иранских хакеров.
REGNUM 07:47