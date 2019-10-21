Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
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Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

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Медведев заявил, что иностранные инвесторы не теряют интерес к России, несмотря на санкции

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Медведев: в российской экономике все в порядке

Московский Комсомолец06:35

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