Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новости12:09

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Медведев: экономика России в порядке

Вести.Ru11:20

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

РБК10:42

В Госдуме не поняли, чему радуется Медведев

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В России не заметили ослабления интереса со стороны иностранных инвесторов

Lenta.ru10:35

Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

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Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

RT на русском10:09

Медведев заявил, что иностранные инвесторы не теряют интерес к России, несмотря на санкции

ТАСС09:22
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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
Армия и оружие

В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»

В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Экономика

Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ

Центр уплаты НДФЛ Самые высокие доходы от НДФЛ в бюджет столицы принесет Центральный АО — мэрия прогнозирует объем поступлений в 2020 году на уровне 464,1 млрд руб. (здесь и далее прогнозные суммы приводятся без учета поступлений по патентам мигрантов и с прибылей контролируемых иностранных компаний), следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
РБК вчера в 08:13
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости 14:07
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Политика

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Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Lenta.ru 13:56
Политика

Нацист Мосийчук обвинил премьера Украины в гомосексуализме

Бывший народный депутат Украины, радикал Мосийчук обвинил премьер-министра страны Гончарука в сексуальных домогательствах к сотрудникам.
ИА Новороссия 12:04
Политика

Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен

Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
Вести.Ru 13:49
Общество

Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском

Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 09:53
Происшествия

Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

РИА Новости 11:30
Кино

Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов

Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 10:29
Авто

Эксперты подсчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме

Автоновости дня 19 октября в 13:02
Политика

Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»

Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
Армия и оружие

В США восхищены возможностями российской САУ «Коалиция»

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Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.
РБК 14:17
Авто

Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям

С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.
Автоновости дня 05:48
Общество

Игроки намерены колесить по GTA 5, пока не выйдет шестая часть

Автор YouTube-канала 10HoursMovies организовал специальный марафон, в рамках которого колесит по Сан-Андреас в Grand Theft Auto V, пока не состоится релиз шестой части серии.
Игромания.ру 10:59
Кино

Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы

Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.
Kinonews.ru 19 октября в 18:18
Общество

В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки

РИА Новости 11:36
Экономика

Отопление в Саратове может подорожать: с чем это связано

Сегодня в Саратовской городской думе предложили повысить стоимость отопления. Инициатива исходила от энергетиков.
Саратов 24 11:27
Космос

NASA: К Земле приближается астероид

К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
МИР 24 19 октября в 01:06
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об оборудовании позиций ВСУ у Золотого

RT на русском вчера в 07:58
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 06:53
Общество

Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки

Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Коммерсантъ 07:04
Общество

Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины

Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета 14:00
Общество

Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу

29-летняя Дженнифер Лоуренс официально вышла замуж за 34-летнего директора арт-галереи Кука Марони в сентябре этого года.
StarHit.ru вчера в 03:00
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Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию

Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Ведомости 12:31
Космос

Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян

По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
Московский Комсомолец 08:08
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