Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
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Удастся ли России улучшить инвестклимат?

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РИА Новостивчера в 05:53

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Коммерсантъвчера в 16:19

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

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Медведев заявил, что иностранные инвесторы не теряют интерес к России, несмотря на санкции

ТАССвчера в 05:58

Делягин снова громко раскритиковал Медведева

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Квартальная прибыль X5 Retail Group упала более чем в 3,5 раза

Чистая прибыль российского холдинга X5 Retail Group, управляющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», составила по итогам III квартала 2019 года 2,238 млрд рублей, по МСФО, что в 3,6 раза меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании.
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Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
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Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона

Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
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Переговоры Путина и Эрдогана завершились

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У США остался один час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
РБК 14:24
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Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода".
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Отношение к русским в Эстонии улучшилось

Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
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Вооруженный мужчина угнал скорую и сбил несколько человек в Осло

Неизвестный мужчина угнал автомобиль скорой помощи в Осло и сбил на нем нескольких человек, сообщает NRK.
РЕН ТВ 07:42
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
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В Киеве рассказали, как Украина убила Днепр

Ведущие украинские экологи провели в Киеве встречу с прессой и заявили, что за последние годы государство фактически убило Днепр.
ФАН 12:24
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Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Шоу-бизнес

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Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты

Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
Волгоградская правда вчера в 01:50
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Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

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Бокс. Рой Джонс принял вызов Хопкинса

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Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
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Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

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Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча

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16-летний футболист попал в сборную Андорры по видеозаписи гола

Футболист немецкого клуба "Карбенер" Пау Бабот попал в сборную Андорры при помощи довольно оригинального способа.
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
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В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»

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Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

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На дне Волги нашли старинную ладью

Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.
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Ювентус — Локомотив 0:0 (1-й тайм)

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Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в начале октября заявил, что не видит осложнений с вывозом российского СПГ из-за санкций США в отношении крупнейшей китайской судоходной компании Cosco.
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