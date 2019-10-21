Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".

с чего всё началось

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Экономика Квартальная прибыль X5 Retail Group упала более чем в 3,5 раза Чистая прибыль российского холдинга X5 Retail Group, управляющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», составила по итогам III квартала 2019 года 2,238 млрд рублей, по МСФО, что в 3,6 раза меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании.

Происшествия Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.

Политика Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода".

Политика Отношение к русским в Эстонии улучшилось Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.

Общество В Киеве рассказали, как Украина убила Днепр Ведущие украинские экологи провели в Киеве встречу с прессой и заявили, что за последние годы государство фактически убило Днепр.

Здоровье Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.

Наука На дне Волги нашли старинную ладью Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.