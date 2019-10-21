Экономика
РИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новостивчера в 08:09
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Футбол
Названы лучшие игроки XXI века по версии The Independent
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии The Independent.
Экономика
Квартальная прибыль X5 Retail Group упала более чем в 3,5 раза
Чистая прибыль российского холдинга X5 Retail Group, управляющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», составила по итогам III квартала 2019 года 2,238 млрд рублей, по МСФО, что в 3,6 раза меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании.
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана завершились
Армия и оружие
Шойгу напомнил об оставшихся у США 1,5 часах по Сирии
У США остался один час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
Политика
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода".
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Происшествия
Вооруженный мужчина угнал скорую и сбил несколько человек в Осло
Неизвестный мужчина угнал автомобиль скорой помощи в Осло и сбил на нем нескольких человек, сообщает NRK.
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Общество
В Киеве рассказали, как Украина убила Днепр
Ведущие украинские экологи провели в Киеве встречу с прессой и заявили, что за последние годы государство фактически убило Днепр.
Шоу-бизнес
Сын Орбакайте окончил элитный британский вуз
Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram снимок младшего сына Дени Байсарова в мантии выпускника.
Политика
Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина.
Здоровье
Названы снимающие воспаление поджелудочной железы продукты
Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Единоборства
Бокс. Рой Джонс принял вызов Хопкинса
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Футбол
Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча
Футбол
16-летний футболист попал в сборную Андорры по видеозаписи гола
Футболист немецкого клуба "Карбенер" Пау Бабот попал в сборную Андорры при помощи довольно оригинального способа.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Армия и оружие
В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»
Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».
Наука
На дне Волги нашли старинную ладью
Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.
Футбол
Ювентус — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Авто
Эксперты назвали преимущества турбированных двигателей
Общество
Танкеры для «Ямала СПГ» выведены из-под американских санкций
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в начале октября заявил, что не видит осложнений с вывозом российского СПГ из-за санкций США в отношении крупнейшей китайской судоходной компании Cosco.