Экономика
РИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новостивчера в 08:09
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Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Экспресс газета 06:23
Музыка
Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей
На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Uznayvse.ru вчера в 09:39
Происшествия
Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе
Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.
RT на русском 03:48
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Происшествия
Силовики пришли в «Комитет за гражданские права»
Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».
Коммерсантъ 12:57
Политика
Завершились переговоры Путина и Эрдогана
RT на русском 12:49
Культура
Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов»
Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк
Чемпион в мужском одиночном катании Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин дал свою оценку родным и близким актрисы Анастасии Заворотнюк, скрывающих происходящее с артисткой, которая по официально неподтвержденным данным борется с раком головного мозга четвертой стадии.
Московский Комсомолец 03:42
Политика
Валерий Фадеев стал главой президентского Совета по правам человека
Новыми членами совета стали журналист Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований Александр Точёнов.
Говорит Москва вчера в 10:05
Политика
Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
РБК 13:06
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! вчера в 08:03
Кино
В Сети появился трейлер финального эпизода саги «Звездные войны»
Фильм стал девятой частью легендарной саги «Звездные войны».
Дни24 02:31
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Армия и оружие
В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»
Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».
Новый День 08:59
Здоровье
Назван способ защититься от простуды на работе
«С наступлением холодов и риска простуд эффективно использовать масла эвкалипта, чайного дерева, мирры, можжевельника, кедра, хвои», — сказал специалист, его слова приводит агентство городских новостей «Москва» во вторник, 22 октября.
Известия 10:53
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Экономика
Китай обогнал США по числу самых богатых людей мира
UfacityNews.ru 06:25
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку
РИА Новости 04:09
Авто
Mitsubishi Pajero уйдет из России
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero в конце этого года уйдет с российского рынка.
Телеканал 360° вчера в 10:09
Игры
PlayStation 5 получит восьмиядерный процессор с частотой 3,2 ГГц
Из официальной информации известно, что новая PS получит сверхбыстрый SSD, платформу AMD с процессорными ядрами Zen 2 и GPU Navi.
The GEEK 09:27
Армия и оружие
Прибытие вертолетов ВКС РФ на бывшую базу США в Сирии сняли на видео
Историческое прибытие вертолетов ВКС России на бывшую американскую базу показали на видео.
Российская газета 02:21
Футбол
Шахтер — Динамо (Загреб) 1:1 (1-й тайм)
Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
LiveSport.ru 11:58
Единоборства
Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу
Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Allboxing.ru 04:33