Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новостивчера в 08:09

Подробнее о событии

Удастся ли России улучшить инвестклимат?

Вести.Финанс13:09

Делягин снова громко раскритиковал Медведева

REGNUM04:45

Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

РИА Новостивчера в 05:53

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

РБКвчера в 06:42

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

RT на русскомвчера в 06:09

Медведев заявил, что иностранные инвесторы не теряют интерес к России, несмотря на санкции

ТАССвчера в 05:58

Медведев: экономика России в порядке

Вести.Ruвчера в 07:20
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Шоу-бизнес

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Экспресс газета 06:23
Музыка

Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей

На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Uznayvse.ru вчера в 09:39
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ 09:01
Происшествия

Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе

Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.
RT на русском 03:48
Общество

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России

РБК 12:52
Политика

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Происшествия

Силовики пришли в «Комитет за гражданские права»

Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».
Коммерсантъ 12:57
Политика

Завершились переговоры Путина и Эрдогана

RT на русском 12:49
Культура

Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов»

Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.
Газета.Ru вчера в 06:09
Происшествия

11-летняя синхронистка погибла во время тренировки в Перми

Газета.Ru 12:19
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк

Чемпион в мужском одиночном катании Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин дал свою оценку родным и близким актрисы Анастасии Заворотнюк, скрывающих происходящее с артисткой, которая по официально неподтвержденным данным борется с раком головного мозга четвертой стадии.
Московский Комсомолец 03:42
Происшествия

В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке

ТАСС 11:13
Политика

Валерий Фадеев стал главой президентского Совета по правам человека

Новыми членами совета стали журналист Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований Александр Точёнов.
Говорит Москва вчера в 10:05
Политика

Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
РБК 13:06
Политика

Отношение к русским в Эстонии улучшилось

Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Шоу-бизнес

Сын Кристины Орбакайте окончил университет

Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! вчера в 08:03
Кино

В Сети появился трейлер финального эпизода саги «Звездные войны»

Фильм стал девятой частью легендарной саги «Звездные войны».
Дни24 02:31
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Армия и оружие

В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»

Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».
Новый День 08:59
Здоровье

Назван способ защититься от простуды на работе

«С наступлением холодов и риска простуд эффективно использовать масла эвкалипта, чайного дерева, мирры, можжевельника, кедра, хвои», — сказал специалист, его слова приводит агентство городских новостей «Москва» во вторник, 22 октября.
Известия 10:53
Политика

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Экономика

Китай обогнал США по числу самых богатых людей мира

UfacityNews.ru 06:25
Происшествия

В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку

РИА Новости 04:09
Авто

Mitsubishi Pajero уйдет из России

Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero в конце этого года уйдет с российского рынка.
Телеканал 360° вчера в 10:09
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PlayStation 5 получит восьмиядерный процессор с частотой 3,2 ГГц

Из официальной информации известно, что новая PS получит сверхбыстрый SSD, платформу AMD с процессорными ядрами Zen 2 и GPU Navi.
The GEEK 09:27
Армия и оружие

Прибытие вертолетов ВКС РФ на бывшую базу США в Сирии сняли на видео

Историческое прибытие вертолетов ВКС России на бывшую американскую базу показали на видео.
Российская газета 02:21
Футбол

Шахтер — Динамо (Загреб) 1:1 (1-й тайм)

Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
LiveSport.ru 11:58
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Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу

Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Allboxing.ru 04:33
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