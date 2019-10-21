Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".

с чего всё началось

По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Политика Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.

Экономика В Красноярске достроят 18 домов обманутых дольщиков Будет ли дом достроен или дольщикам просто вернут деньги – решат в каждом случае на заседании Наблюдательного совета Федерального фонда защиты прав дольщиков в конце текущего года.

Теннис Надаль сыграет со сборной России на Кубке Дэвиса В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Авто Hummer возродят в виде электромобиля Концерн General Motors в 2021 году может выпустить электромобили под маркой Hummer.

Общество Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.