Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке

По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
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