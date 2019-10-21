Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новостивчера в 12:09

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Дмитрий Медведев юбилейно пообщался с работающим в РФ иностранным бизнесом

Коммерсантъвчера в 20:19

Медведев заявил, что иностранные инвесторы не теряют интерес к России, несмотря на санкции

ТАССвчера в 09:22

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

РБКвчера в 10:42

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

RT на русскомвчера в 10:09

В России не заметили ослабления интереса со стороны иностранных инвесторов

Lenta.ruвчера в 10:35

Медведев заявил, что в российской экономике «всё в порядке»

Известиявчера в 14:20

Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

РИА Новостивчера в 09:53
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Происшествия

В ходе протестов, переросших в беспорядки, в Чили погибли три человека

REGNUM 20 октября в 07:10
Технологии

Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса

«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Мойка78 вчера в 20:31
Гаджеты

Google исправит проблему разблокировки Pixel 4 во время сна владельца

Google планирует исправить проблему разблокировки Pixel 4 по лицу в случае, когда она происходит в то время, пока владелец смартфона спит.
REGNUM вчера в 11:39
Армия и оружие

Минобороны получило еще один полковой комплект С-400

Концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна.
РБК вчера в 08:50
Экономика

Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

РБК вчера в 19:43
Происшествия

Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании – собственника золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамб в Красноярском крае.
Ведомости вчера в 13:54
Единоборства

Конор Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор проведёт пресс-конференцию в Москве.
RT на русском вчера в 07:58
Здоровье

Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта

Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Волгоградская правда вчера в 02:00
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Киберспорт

Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon

Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.
Cyber.sports.ru 19 октября в 06:51
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 21:52
Происшествия

Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявлено обвинение

RT на русском вчера в 07:00
Происшествия

Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК вчера в 18:47
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Игры

Microsoft хочет, чтобы Xbox Scarlett могла обеспечить 4K и 120 FPS

3DNews вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Наука

Новый метод редактирования генома оказался точнее классического CRISPR/Cas9

Чтобы расширить возможности борьбы с мутациями, группа ученых из Гарвардского университета под руководством Дэвида Лиу (David Liu) разработала новую стратегию — праймированное редактирование генов.
N+1 вчера в 15:00
Политика

Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»

Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Газета.Ru вчера в 17:40
Футбол

Названа первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»

Сегодня станут известны все 30 номинантов на «Золотой мяч». France Football решило называть фамилии претендентов постепенно.
Soccer.ru вчера в 16:22
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Общество

В Грузии актеров московского театра встретили протестной акцией

Телепрограмма 20 октября в 16:54
Здоровье

Врач предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.
Волгоградская правда 20 октября в 01:54
Экономика

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском вчера в 08:17
Футбол

Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди»

Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
Sport24.ru вчера в 08:52
Технологии

Роскачество рассказало, что делать при краже смартфона

Сотрудники Роскачества рассказали, что нужно делать в случае, если у вас украли смартфон. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
АБН вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

REGNUM вчера в 22:24
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости 20 октября в 13:05
Как работают Яндекс.Новости?
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