Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новостивчера в 12:09

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О «позитиве» Медведева: «Хотелось бы видеть реальное улучшение жизни людей»

REGNUM02:23

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Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

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Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

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Дмитрий Медведев юбилейно пообщался с работающим в РФ иностранным бизнесом

Коммерсантъвчера в 20:19

Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

РИА Новостивчера в 09:53
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 03:35, Вашингтон
Общество

Четверть россиян назвали себя «жертвами перестройки»

Опрос проводился на фоне предложения депутата Бориса Чернышова создать в России новую льготную категорию «жертвы перестройки».
Эхо Москвы вчера в 05:17
Футбол

«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом» в ЛЧ

«Локомотив» прилетел в Турин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Sportbox.RU 20 октября в 21:39
Политика

Телеведущий Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира

Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов петиции за отстранение его от эфира.
URA.Ru вчера в 10:40
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Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Армия и оружие

Минобороны получило еще один полковой комплект С-400

Концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна.
РБК вчера в 08:50
Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Происшествия

Обвиняемый в убийстве школьницы в Саратове признал свою вину

REGNUM вчера в 11:48
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Газета.Ru вчера в 11:33
Общество

Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами

21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия вчера в 12:26
Здоровье

Врачи лечили пятилетнюю девочку с остеосаркомой мазью от растяжения

В Краснодарском крае врачи приняли остеосаркому четвёртой стадии у пятилетней девочки за растяжение мышц.
News.ru 20 октября в 16:05
Гаджеты

Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены

Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Игромания.ру вчера в 22:02
Кино

Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»

На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Политика

Путин сменил главу Совета по правам человека

Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
РИА Новости вчера в 15:51
Происшествия

На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек

Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Российская газета вчера в 18:10
Наука

У примата с Мадагаскара нашли шестой палец

Международная группа исследователей обнаружила шестой палец у ночного мадагаскарского примата ай-ай или, как его еще называют, руконожка.
МедиаПоток вчера в 17:16
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском

RT на русском вчера в 09:53
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 20:31
Футбол

Арсенал (Тула) — Сочи 1:1

Всего в ворота "Сочи" арбитр назначил 3 пенальти. Первый не реализовал Евгений Луценко. Забить с точки удалось Александру Ломовицкому.
Спорт71 20 октября в 14:56
Энергетика

Цены на газ для промышленности Украины резко вырастут в ноябре

Цены на газ для промышленности Украины резко вырастут в следующем месяце.
Московский Комсомолец 19 октября в 00:38
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 20 октября в 05:43
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Происшествия

Похитившим миллионы со счетов банка хакерам из России вынесли приговор

В Якутии вынесли приговор по делу о хищениях международной преступной группой денег со счета российского банка.
Lenta.ru 03:25
Шоу-бизнес

Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Экономика

Средняя зарплата специалиста в Петербурге составила 67 тысяч рублей

Средняя зарплата специалиста в Петербурге и Ленобласти в третьем квартале 2019 года составила 67 818 рублей до вычета налога.
МР7.ру вчера в 08:48
Экономика

ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском вчера в 08:17
Политика

Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»

Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Газета.Ru вчера в 17:40
Хоккей

Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»

Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru вчера в 07:29
Общество

В Японии началась интронизация нового императора

В Японии начались церемонии, связанные с восшествием на престол императора Нарухито, сообщает 22 октября «РИА Новости».
Хакасия-Информ 03:15
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