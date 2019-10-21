Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новостивчера в 08:09

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Удастся ли России улучшить инвестклимат?

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Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

РИА Новостивчера в 05:53

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Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
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Газета.Ru 00:15
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Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
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РАН попросила Минобрнауки пересмотреть правила об изоляции российских ученых

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Еще один фигурант «дела Кашина» осужден на 8 лет колонии

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Финансы

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

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«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
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Как пояснили в ведомстве, основанием для выхода на пенсию за два года до положенного срока станет подтверждение из центра занятости о том, что человеку не удается найти работу.
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Политика

Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
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Общество

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В скором времени российской компанией «Трансмашхолдинг» (ТМХ) будет продемонстрирован готовый вариант плацкартного вагона, имеющего микроволновые печи, холодильники, розетки и душ.
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Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

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Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
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Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Дзюба обратился к болельщикам накануне матча ЛЧ с «Лейпцигом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
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Bethesda опубликовала трейлер переиздания классической DOOM 64

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