Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев заявил, что в экономике России всё в порядке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке. Об этом он заявил в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
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Медведев заявил, что в российской экономике «всё в порядке»

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Газета.Ru 19 октября в 07:01
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Происшествия

Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 15 человек

Дамба на реке Сейба принадлежит золотодобывающему предприятию и возведена незаконно.
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Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru 14:16
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Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта

При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.
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Происшествия

Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

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Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 10:11
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В Калужской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Общее количество больных относительно прошлой недели снизилось, сообщает Роспотребнадзор по данным мониторинга на 21 октября.В Калужской области число заболевших ОРВИ стало меньше на 33 человека, а в Калуге — на 201, если сравнивать с числом заболевших на прошлой неделе.
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Глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом

Министр обороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию в понедельник, 21 октября, сообщает Reuters.
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Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
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Склад загорелся на площади 800 «квадратов» на востоке Москвы

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Политика

Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram

Выступая на Международном форуме "Открытые инновации" в Сколково, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил об отсутствии запрета на мессенджер Telegram в стране.
Газета.Ru 14:39
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при

Газета.Ru 14:57
Политика

На Украине село Новгородское переименуют в Нью-Йорк

Просьбу переименовать "новгородчан" в "нью-йоркцев" поддержали и на поселковом совете Село Новгородское на подконтрольной киевским властям территории Донецкой области переименуют в Нью-Йорк.
SM News 19 октября в 12:52
Политика

Палата общин заблокировала пересмотр решения о переносе брексита

Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьер-министром Борисом Джонсоном проекта сделки с ЕС по брекситу и отказался от пересмотра решения о переносе выхода королевства из альянса.
RT на русском 16:11
Армия и оружие

Минобороны направит ракетоносцы Ту-160 в ЮАР

Министерство обороны России собирается направить стратегические бомбардировщики Ту-160 в Южно-Африканскую Республику.
Газета.Ru 15:13
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МИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии

У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
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Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России

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Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.
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В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран

Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
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Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии

Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

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Сарри: «„Локомотив“ выступает лучше, чем от него ожидали»

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