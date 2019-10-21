Экономика
RT на русскомМедведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке. Об этом он заявил в ходе заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.
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с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новости12:09
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Армия и оружие
США связали ЧП под Северодвинском с «Буревестником»
Специалисты Госдепа США считают, что ЧП под Северодвинском на полигоне ВМФ России в августе произошло во время работ по подъему со дна новейшей крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.
Взгляд.ру 15:18
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 19 октября в 07:01
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Происшествия
Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 15 человек
Дамба на реке Сейба принадлежит золотодобывающему предприятию и возведена незаконно.
Эхо Москвы 19 октября в 20:01
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru 14:16
Происшествия
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта
При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.
RT на русском 15:47
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 10:11
Здоровье
В Калужской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Общее количество больных относительно прошлой недели снизилось, сообщает Роспотребнадзор по данным мониторинга на 21 октября.В Калужской области число заболевших ОРВИ стало меньше на 33 человека, а в Калуге — на 201, если сравнивать с числом заболевших на прошлой неделе.
ТРК Ника 14:58
Политика
Глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом
Министр обороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию в понедельник, 21 октября, сообщает Reuters.
Известия 15:45
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 07:40
Политика
Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram
Выступая на Международном форуме "Открытые инновации" в Сколково, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил об отсутствии запрета на мессенджер Telegram в стране.
Газета.Ru 14:39
Политика
На Украине село Новгородское переименуют в Нью-Йорк
Просьбу переименовать "новгородчан" в "нью-йоркцев" поддержали и на поселковом совете Село Новгородское на подконтрольной киевским властям территории Донецкой области переименуют в Нью-Йорк.
SM News 19 октября в 12:52
Политика
Палата общин заблокировала пересмотр решения о переносе брексита
Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьер-министром Борисом Джонсоном проекта сделки с ЕС по брекситу и отказался от пересмотра решения о переносе выхода королевства из альянса.
RT на русском 16:11
Армия и оружие
Минобороны направит ракетоносцы Ту-160 в ЮАР
Министерство обороны России собирается направить стратегические бомбардировщики Ту-160 в Южно-Африканскую Республику.
Газета.Ru 15:13
Армия и оружие
МИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии
У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
Газета.Ru 11:44
Общество
Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России
В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.
РИА Новости 10:24
Экономика
В Новосибирской области одобрили проект бюджета на следующий год
Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.
Российская газета 12:05
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
Рейтинг самых производительных смартфонов составили разработчики теста Master Lu, который помогает определить мощность гаджета, рассказало издание MyDrivers.
Gazeta.SPb 09:05
Общество
Консорта короля Таиланда разжаловали и лишили всех титулов
В заявлении отмечается, что Вонгватчирапхакди "постоянно пыталась повлиять на решение короля вступить в официальный брак и возвести в королевское достоинство Ее Величество королеву Сутхиду", а после свадьбы и коронации короля и королевы "всячески настаивала на повышении собственного статуса", после чего король принял решение возродить древний титул королевского консорта и даровать ей этот титул.
РИА Новости 14:31
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова вернулась на работу сразу после выписки из роддома
Решетова тщательно следит за работой салона: она приезжала сюда до самых родов и продолжает работать, несмотря на свой новый статус молодой мамы.
ГлобалМСК.ру 15:39
Политика
В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран
Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
Кубань 24 14:50
Армия и оружие
Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии
Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
REGNUM 05:37
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 08:29
Футбол
Сарри: «„Локомотив“ выступает лучше, чем от него ожидали»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Soccer.ru 13:40