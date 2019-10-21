Экономика
РИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новостивчера в 08:09
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Политика
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
Футбол
Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 11:53
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Политика
Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне
Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
RT на русском 07:19
Космос
Кометы могут переносить жизнь в Млечный Путь
Ученые из Гарвардского университета выдвинули новую теорию об экспортировании жизни в Млечный Путь.
Территория новостей 20 октября в 13:00
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупилась в прокате
Как пишет издание, самую крупную сумму от государства получил фильм «Викинг» — 728 миллионов рублей.
Говорит Москва 08:43
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года
Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Автоновости дня 02:05
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
РБК 04:41
Политика
Туск советует странам ЕС отсрочить Brexit
Глава Евросовета отметил, что причиной этому стало решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановлении ратификации Brexit.
Газета.Ru 16:48
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 19:33
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ сыграл на 100 процентов своих возможностей»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Ювентуса» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команда сыграла на 100 процентов своих возможностей.
Спорт-Экспресс 17:30
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru 17:29
Авто
Hyundai запатентовал круиз-контроль на искусственном интеллекте
Система круиз-контроля будет оснащена функциями искусственного интеллекта, которые помогут контролировать поведение водителей.
Car.ru вчера в 11:19
Экономика
ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни
Банк России (ЦБ) разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.
Коммерсантъ 09:42
Политика
МИД Германии выступил против признания «голодомора» геноцидом
Петиционный комитет бундестага рассмотрел просьбу о признании так называемого «голодомора» геноцидом, но МИД Германии рекомендовал отклонить эту петицию, заявил член комитета Арнольд Фаатц, сообщила 21 октября газета Deutsche Welle.
REGNUM 01:59
Фигурное катание
Одиннадцатилетняя ученица Тутберидзе установила рекорд
Спорт день за днем 16:24
Музыка
Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей
На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Uznayvse.ru вчера в 09:39
Кино
В сети появился трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
В последней части звездной саги зрители смогут увидеть битву ситхов и джедаев.
Inc-news.ru 11:56
Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости 13:20
Экономика
Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%
Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru 09:21
Футбол
«Реальный шанс стать великим»: что хотят от Федуна фанаты «Спартака»
Представитель «Комитета 2023» - предприниматель из Москвы Юрий (irod sm) - в свои 50 лет может похвастаться 40-летним стажем беззаветной поддержки «Спартака».
Ридус вчера в 17:01
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Газета.Ru 05:38
Происшествия
Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области
Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.
РБК 16:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак призвала определять сексуальность партнера по его танцу
Ксения Собчак призвала определять сексуальность партнера по его танцу.
Актуальные Новости 08:24
Армия и оружие
Российский дипломат: Москва не несет ответственности за развал ДРСМД
Россия не несет ответственности за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
РИА Новости 17:42