Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новостивчера в 08:09

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Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

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Удастся ли России улучшить инвестклимат?

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Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

RT на русскомвчера в 06:09

Медведев заявил, что иностранные инвесторы не теряют интерес к России, несмотря на санкции

ТАССвчера в 05:58

Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

РИА Новостивчера в 05:53
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Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости вчера в 10:07
Политика

Лукашенко: Ситуация у границ Белоруссии накаляется

Лукашенко уверен, что если Россия и США не договорятся о подписании нового договора, то к 2021 году производство ядерного оружия в мире не будет контролироваться.
RuNews24.ru 13:52
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Авторы Escape from Tarkov убьют всех персонажей

Независимая студия Battlestate Games работает над крупнейшим обновлением к онлайновому шутеру Escape from Tarkov.
Игромания.ру 10:16
Армия и оружие

Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

Глава МИД России сообщил, что операция турецкой армии "Источник мира" на северо-востоке Сирии прекращается, дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько успешно удастся осуществить отвод курдских военизированных формирований.
ТАСС 14:56
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Пожарные локализовали возгорание в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
ТАСС 16:29
Культура

В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки

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Роман Курцын вышел на «Большущую охоту»

На болгарском курорте Святой Влас начались съемки комедии "Большущая охота" с участием Романа Курцына, Яна Цапника, Кирилла Кяро, Анны Ардовой, Вячеслава Манучарова и Анны Семенович.
Газета Metro 10:06
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Роналду и ван Дейк стали претендентами на «Золотой мяч»

Аргументы и Факты вчера в 15:06
Происшествия

Два человека погибли при взрыве гранаты в центре Киева

REGNUM 17:48
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту» в групповом матче ЛЧ

Английский "Манчестер Сити" на своем поле одержал разгромную победу над итальянской "Аталантой" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
МК-Спорт 16:57
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Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
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Происшествия

В розыск объявлены участники кровавой перестрелки в Ростовской области

1rnd.ru 15:49
Экономика

США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»

СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ 11:55
Экономика

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

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В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча

ИнфоСМИ 15:45
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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

В Госдепе усомнились, что России удастся вывести курдов из района границы с Турцией

США сомневаются, что России в рамках договоренностей с Турцией в Сочи удастся вывести курдские отряды из района на 30 км от сирийско-турецкой границы.
ТАСС 15:47
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза

17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
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Технологии

Создан первый чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи

ЦДИ ПО 13:21
Армия и оружие

Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS

Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
РИА Новости 07:50
Политика

Путин назначил главой Совета по правам человека Валерия Фадеева

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова.
Экономика сегодня вчера в 12:35
Политика

В Еврокомиссии порекомендовали принять Хорватию в Шенген

«ЕК считает на основе результатов оценки, начатой в 2016 году, что Хорватия приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов», – указано в документе.
Наша версия 13:55
Кино

Критики и зрители разошлись во мнениях о сериале «Хранители»

Пилотная серия сериала телеканала HBO "Хранители", основанного на популярных комиксах, получила высокие оценки западных кинокритиков.
Kinonews.ru вчера в 13:27
Экономика

Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%

Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru 09:21
Политика

Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу

Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
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Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Наука

Ученые смоделировали высоковольтный разряд перед сверхзвуковым самолетом

В своей работе ученые рассмотрели случай, когда стримерный разряд пересекает ударную волну.
Naked Science 05:49
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Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа

Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.
Somanyhorses вчера в 08:26
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