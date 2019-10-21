Экономика
РИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
Читать в источнике
Оценить1243
с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новостивчера в 08:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 19:39, Ашберн
Политика
В сенате США обвинили Госдеп в нежелании ввести санкции против Турции
В сенате США подвергли критике Госдепартамент из-за нежелания ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
РИА Новости 18:02
Здоровье
«ДомКлик» и DocDoc запустили сервис для ипотечных клиентов
По словам директора дивизиона «ДомКлик» Николая Васева, сервисом медицинской защиты при оформлении страхования воспользовалось более 30% новых ипотечных клиентов Сбербанка.
TelecomDaily 06:15
Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Политика
Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина.
РБК 12:11
Политика
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM вчера в 02:09
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета 06:23
Здоровье
Саратовской области не хватает почти двух тысяч врачей
Общий дефицит врачей составляет 1875 человек, особенно остро нехватка ощущается в амбулаторном звене и скорой медицинской помощи.
Взгляд-инфо вчера в 07:08
Хоккей
СКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд
Спорт-Экспресс 15:20
Кино
Критики и зрители разошлись во мнениях о сериале «Хранители»
Пилотная серия сериала телеканала HBO "Хранители", основанного на популярных комиксах, получила высокие оценки западных кинокритиков.
Kinonews.ru вчера в 13:27
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru 17:29
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru 17:20
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
RT на русском вчера в 04:26
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 15:59
Игры
В расписании BlizzCon 2019 есть шесть безымянных слотов: Diablo IV, Overwatch 2 и другие новые игры?
Blizzard опубликовала расписание BlizzCon 2019, где указаны сразу шесть безымянных слотов.
Игромания.ру 17:34
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Технологии
Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
Astera вчера в 16:31
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
Происшествия
По делу Арашукова задержали двух человек
Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
Интерфакс 15:39
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 06:33
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Единоборства
Конор Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор проведёт пресс-конференцию в Москве.
RT на русском вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для известного продюсера
«Отдельное спасибо Максиму за интересную и познавательную экскурсию, а Алле Борисовне за вкуснейший обед и ужин», — сказал Борис Рубиновский.
Телепрограмма вчера в 23:47
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33