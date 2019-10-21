Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новости21 октября в 08:09

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Делягин снова громко раскритиковал Медведева

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Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

РИА Новости21 октября в 05:53

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

РБК21 октября в 06:42

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

RT на русском21 октября в 06:09

Медведев заявил, что иностранные инвесторы не теряют интерес к России, несмотря на санкции

ТАСС21 октября в 05:58

Медведев: экономика России в порядке

Вести.Ru21 октября в 07:20
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Видео с места перестрелки в Ростовской области появилось в Сети

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В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

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Песков заявил о предательстве США курдов

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Физик Стивен Карлип объяснил наблюдаемое небольшое значение космологической постоянной сокращением эффектов расширения и сжатия планковских регионов, для которых кривизна пространства-времени по-прежнему огромна.
N+1 18 октября в 20:02
Происшествия

В Москве правозащитник задержан за покушение на мошенничество

В Москве задержан директор правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков.
Вести.Ru 04:30
Происшествия

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Газета.Ru вчера в 17:29
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В Челябинскую область привезли колбасу с африканской чумой свиней

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Происшествия

На Урале пропала 14-летняя девочка

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Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

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Названа возможная причина гибели трёх человек на руднике Таймырский

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