Экономика
РИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новости21 октября в 08:09
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Дмитрий Медведев юбилейно пообщался с работающим в РФ иностранным бизнесом
Коммерсантъ21 октября в 16:19
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Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
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Пассажирки Московского метрополитена придумали способ, как «отомстить» мужчинам, сидящим в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами.
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
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Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
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Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова одним из самых крупных российских специалистов по Турции.
Экономика
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Новый способ кражи денег у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны — придумали интернет-мошенники.
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Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству.
Общество
Железнодорожную часть Крымского моста испытывают тяжелой нагрузкой
Фактически испытываем растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста.
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
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Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха
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