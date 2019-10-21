Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".

с чего всё началось

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Шоу-бизнес Решетова показала фигуру через шесть дней после родов Возлюбленная Тимати призналась, что ей осталось скинуть около семи килограммов Модель и предприниматель Анастасия Решетова показала фигуру через шесть дней после родов.

Происшествия Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.

Общество Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.

Происшествия В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Футбол Вместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Общество Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.

Армия и оружие США вывели из Афганистана 2 тыс. военных Генерал НАТО Скотт Миллер сообщил, что численность американских военных в Афганистане сократилась на 2 тыс. человек до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Происшествия Пять пешеходов сбил автомобиль после ДТП в центре Петербурга В результате опрокидывания и наезда автомобиля «Рено» (кроссовер) пострадали пять пешеходов, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Футбол Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021–2022 годов.

Армия и оружие Эксперт оценил критику США договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Вашингтон в том, что не все американские обещания были выполнены.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Политика В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки» Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».

Политика Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.

Происшествия Под Курском на двух школьниц напал маньяк с ножом По информации "ДДД", вечером 21 октября в местечке Свобода Золотухинского района на двух 15-летних девочек напал неизвестный мужчина .

Здоровье На работу в московские поликлиники приняли более 100 врачей В городские поликлиники приняли на работу новых высококвалифицированных врачей, о чем сообщается на официальном сайте столичного мэра.

Политика Стало известно, возобновят ли авиасообщение между Россией и Египтом Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.

Экономика У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».