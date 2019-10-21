Экономика
РИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
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Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Российская газета 06:28
Происшествия
Экс-главу «ОФК-банка» перевели из-под домашнего ареста в СИЗО
Топ-менеджера, подозреваемого в растрате более 30 млрд рублей, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО, пишет РБК.
Бизнес.Ру 06:26
Происшествия
СК задержал мужчину за убийство троих человек в Петербурге в 2002 году
Сотрудники Следственного комитета России вместе с петербургскими полицейскими задержали мужчину, который обвиняется в убийстве троих человек в Санкт-Петербурге в 2002 году.
Известия 06:38
Футбол
«Моя жирная свинья». Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно.
Чемпионат вчера в 20:24
Общество
Фридман прибыл на допрос в испанский суд по делу Zed WorldWide
Предприниматель Михаил Фридман прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов в Мадриде.
Ведомости 04:39
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Интерфакс 02:54
Авто
Названы три вредные привычки автовладельцев
Специалисты изучили привычки автолюбителей и назвали три наиболее вредных из них.
Тарантас Ньюс вчера в 03:49
Экономика
Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Известия 04:15
Политика
Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины
За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.
Известия вчера в 17:01
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА
Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».
Рамблер 06:21
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Происшествия
В Забайкалье осудят банду, совершившую убийства 14 человек в 90-е годы
«Фигуранты уголовного дела совершили убийства 14 лиц на территории Читинской и Иркутской областей, в том числе в мае 2005 года убийство в Чите Константина Ключевского и Евгения Жарова, которые, согласно материалам дела, ранее выступали организаторами и лидерами данной преступной группы», — пояснили следователи.
REGNUM 06:34
Общество
ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин считает себя «жертвой перестройки»
При оценке периода 1985-1991 годов, 61% россиян посчитали, что "перестройка" принесла стране больше негативных результатов, в то время как о положительных последствиях заявил почти каждый четвертый опрошенный (24%).
ТАСС 06:20
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства девочки в Саратове
RT на русском 06:24
Экономика
Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров
На долю 10% самых богатых людей России приходится 83% всего личного благосостояния страны.
Российская газета 06:30
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Космос
Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян
По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
Московский Комсомолец 04:08
Экономика
Россельхозбанк ведет переговоры о выкупе требований ВЭБ к «Евродону»
Россельхозбанк ведет переговоры с госкорпорацией ВЭБ.РФ о выкупе требований к группе компаний "Евродон" (производитель индейки).
ТАСС 05:09
Политика
Die Welt – Путин одержал победу без войны
Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
REGNUM вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Общество
Экс-супруга миллиардера Ахмедова просит заморозить его активы
Экс-супруга миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна попросила заморозить его активы в Великобритании.
BFM.ru вчера в 15:55
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия 05:25
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Общество
На время новогодних каникул в Башкирии могут ввести «сухой закон»
В Башкирии на новогодних каникулах могут ограничить продажу алкоголя.
Реальное время 05:07
Происшествия
В Петербурге болельщика оштрафовали на 20 тысяч за пощечину омоновцу
Российская газета 04:57
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58