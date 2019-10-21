Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

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