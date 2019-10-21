Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".

с чего всё началось

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

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