Экономика
РИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новости12:09
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1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
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«Зенит» опубликовал командное фото. Там есть Кокорин
«Зенит» опубликовал командное фото сезона-2019/20.
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Четыре человека погибли во время протестов в Чили
Известия вчера в 18:56
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На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек
Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Российская газета 18:10
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Первый раз умение стоять в очереди появилось у трилобитов
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ФедералПресс 13:12
Армия и оружие
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Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
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Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Коммерсантъ 17:36
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции
Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.
РБК 20:38
Кино
Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки
По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.
Ревизор.ру 14:00
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru 19 октября в 07:01
Политика
Фадеев считает приоритетом защиту социальных прав населения
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на новом посту намерен делать акцент на социальных правах.
ТАСС 20:45
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер
Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
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Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:06
Общество
Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА
Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
iReactor 01:17
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Политика
Нетаньяху не смог сформировать правительство
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство и вернул мандат на создание правительства президенту страну Реувену Ривлину.
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Путин рассказал о создании «абсолютно эксклюзивного» оружия будущего: у других стран такого нет, и никакие системы ПВО ему не помеха (Sohu, Китай) (Sohu)
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В Xiaomi раскрыли «секретную» функцию Redmi 8 и Redmi 8A
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Профиль 12:36
Армия и оружие
Покидающих Сирию американских военных закидали камнями и помидорами
Жители Сирии, курды, забросали камнями и помидорами покидающих страну военных США.
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Объявлена шестая пятерка претендентов на «Золотой мяч»
Французское издание France Football опубликовало пятую пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает Sport24.
Газета.Ru 20:31
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
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Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
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