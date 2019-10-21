Экономика
РИА НовостиМедведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
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с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новости12:09
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Политика
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Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
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Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своих тактических идеях.
Sports.ru 18:10
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Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании
В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
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Авто
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Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 05:00
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Российская газета 20:25
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Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
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Политика
Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 18:39
Футбол
France Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина
Издание France Football опубликовало список номинантов на награду имени Льва Яшина, которую получит лучший вратарь 2019 года.
Спорт день за днем 20:32
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На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 13:56
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Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 06:53
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Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
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Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
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Вечерняя Москва 15:23
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Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru 13:00
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Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво
Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Вечерний курьер 17:30
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевого газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов России по доступности электроэнергии для населения.
РИА Новости вчера в 21:17
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В ходе преступной деятельности соучастники присвоили средства банка общей суммой более 1,783 млрд руб. Суд признал Кузнецова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно со штрафом 500 тыс. руб. Кузнецов признал свою вину.
РБК 16:50
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 18 октября в 16:36
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Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия 15:56
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 13:55
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Калининградец умер от ожога кипятком из батареи в отделении полиции
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Российская газета 10:08
Наука
Палеонтолог презентовал ни на что не похожее существо
Палеонтолог заявляет, что неизвестное существо является одним из неизвестных науке видов, не встречавшимся ранее ни на одном из материков Земли.
Территория новостей вчера в 05:22
Культура
Дмитрий Нагиев впервые встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный телеведущий Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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ВЦИОМ: 25% россиян назвали себя «жертвами перестройки»
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается «РИА Новости», 25% респондентов считают себя «жертвами перестройки».
Коммерсантъ 08:08
Политика
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии
"Предполагается продолжить обсуждение ситуации в Сирии, естественно, прежде всего в контексте проводимой турецкими вооруженными силами военной операции в Заевфратье", - сказал Ушаков, отметив, что очередной личный контакт двух лидеров станет уже восьмым с начала года.
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Политика
Москва обвинила Вашингтон в блокировке работы России в ООН
Власти США заблокировали полноценную работу делегации Российской Федерации и ряда других государств в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения, не выдав их представителям визы.
Утро.ru 16:53
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Эксперты проанализировали риски в случае реформы системы выборов в Думу
Пять категорий округов Эксперты Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) подготовили аналитическую записку о том, как может сказаться на расстановке партийно-политических сил возможное изменение системы выборов в Госдуму в 2021 году.
РБК 21:00
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Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
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