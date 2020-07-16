с чего всё началось

Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнеров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально.

Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их бизнес-интересов, причем на этот раз Вашингтон и не пытается это скрывать.

Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»

Политика Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Британии Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Times Radio заявил, что у России нет необходимости красть разработки вакцин в Великобритании, так как компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» и передала все наработки. 30

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