Политика
РБКМедведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»
Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их бизнес-интересов, причем на этот раз Вашингтон и не пытается это скрывать.
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Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнеров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально.
— Дмитрий Медведев, российский политикФАН 13:11
с чего всё началось
Он написална своей странице в соцсети "ВКонтакте", что если раньше в оправдание санкций подыскивался какой-то благовидный предлог в виде защиты прав человека, то в отношении "Северного потока-2" Вашингтон выразился недвусмысленно: "Проект – прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам".Вести.Ru12:50
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Медведев: «Северный поток 2» завершат, несмотря на «стенания американских друзей»
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