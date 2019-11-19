Политика
Газета.RuМедведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии
Стороны семь часов разговаривали и обсуждали вопросы по интеграции двух стран. В рамках переговоров значительная часть дорожных карт России и Белоруссии по интеграции была согласована. Также Медведев отметил, что встреча была открытой и полезной, хотя некоторые разногласия у стран все еще есть.
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Футбол
Сан-Марино — Россия 0:5
Сборная России по футболу крупно обыграла Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы.
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Происшествия
На кладбище в Мурманской области погиб рабочий
Общество
В доме Гитлера разместят отделение полиции
Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Политика
Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Происшествия
СК опубликовал видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео с моментом падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе, в результате чего погибли двое мужчин.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных
Первыми с представителем следствия общались старшая из сестер 20-летняя Крестина Хачатурян и ее адвокат Алексей Липцер.
Происшествия
На Дальневосточном проспекте трамвай сбил двух человек
Серьезное ДТП произошло на Дальневосточном проспекте. Трамвай сбил двух человек, одного из них насмерть. Второй пешеход госпитализирован.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Футбол
Сборная Уэльса вышла на Евро-2020
В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса принимала национальную команду Венгрии.
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Теннис
Кубок Дэвиса. Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией
Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута.
Футбол
Сборная России сыграет в одной группе с Данией на Евро-2020
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России проиграла Бельгии со счетом 1:4 в матче отбора Евро-2020.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Армия и оружие
США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед ибн Сальман одобрили размещение на территории страны дополнительного американского военного контингента в октябре.
Происшествия
В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка
Политика
В Волгограде готовятся избирать четырех депутатов Госдумы
В Волгограде подготовку к выборам ведут исходя из того, что система останется прежней и выбирать будем четырех депутатов.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Общество
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Политика
В МИД России сообщили о разногласиях с Японией по мирному договору
Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.
Общество
«Газпром»: обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнены газом
Обе нитки газопровода «Турецкий поток», начиная от береговых объектов возле Анапы до приёмного терминала Кыйыкей на побережье Турции заполнены газом, сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Газпром».
Политика
Палата представителей США продлила финансирование правительства
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.