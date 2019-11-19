Политика

Газета.RuГазета.RuМедведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии

Стороны семь часов разговаривали и обсуждали вопросы по интеграции двух стран. В рамках переговоров значительная часть дорожных карт России и Белоруссии по интеграции была согласована. Также Медведев отметил, что встреча была открытой и полезной, хотя некоторые разногласия у стран все еще есть.
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