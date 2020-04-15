Коронавирус
РБКМедведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса привела практически к коллапсу в ряде отраслей экономики России, властям страны предстоит подготовить ответ на такой вызов.ТАСС12:35
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Медведев назвал ситуацию в некоторых отраслях экономики коллапсом из-за коронавируса
Комсомольская правда12:53
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Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 12:35
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в четверг у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 21:16
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Экономика
Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости 08:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сбросил 85 килограммов
51-летний продюсер рассказал о своих планах Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Максима Фадеева появился пост, посвященный недавним достижениям музыканта.
WomanHit.ru вчера в 09:35
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Рубль снизился к доллару и евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты торгов «Московской биржи».
Мой Брянск 04:25
Здоровье
Граждан настоятельно просят передвигаться по улицам поодиночке
Врачи Приморского края продолжают призывать граждан соблюдать режим полной самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции в крае.
АиФ Владивосток 22:13
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Общество
В Москве умерли семь заболевших коронавирусом
В России болеют 24 567 человек. В Москве число заболевших составляет 14 776.
Газета.Ru 17:18
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета 09:05
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости 12:50
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
Здоровье
В России увеличилось число бессимптомных случаев коронавируса
О действительном положении дел с распространением COVID-19 в стране сообщила в телевизионной программе «Время» на Первом канале Анна Попова, глава Роспотребнадзора Российской Федерации.
SMINEWS в Иванове 08:01
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
Шоу-бизнес
Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером
Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.
WomanHit.ru 12:09
Общество
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Милосердие.ru 17:00
Происшествия
В Новосибирской области выявили семь новых пациентов с коронавирусом
Новосибирск, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Медики в Новосибирской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
REGNUM 01:10
Футбол
Дзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016
Форвард сборной РФ Артем Дзюба обрушился с критикой на игроков национальной команды, выступавших на Евро-2016.
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Общество
Меркель объявила об ослаблении отдельных карантинных мер в Германии
В настоящий же момент, карантинные меры в стране, которые вводились с 16 марта - довольно жесткие.
Новые Известия 15:53
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Apple представила новый iPhone SE
Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб.
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Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками.
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Общество
Fox News: первый пациент с COVID-19 работал в лаборатории в Ухане
Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники утверждает, что первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане.
РИА Новости 19:55
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
ИркСиб 13 апреля в 00:32
Здоровье
В Приамурье выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции в Амурской области подтверждены лабораторно, общее число заболевших достигло 9, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:11
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Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт 08:11
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В США за день умерли почти 2,5 тысячи человек с коронавирусом
Около 2,5 тысячи человек с коронавирусом скончались за день в США, это новый антирекорд в США и в мире, сообщил Университет Джонса Хопкинса.
РИА Новости 20:48
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США подозревают Китай в тайном проведении ядерных испытаний
США подтвердили подозрения в адрес КНР в тайном проведении ядерных испытаний, соответствующий доклад опубликовал в среду госдепартамент.
РИА Новости 19:36