Коронавирус

РБКРБКМедведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
Читать в источнике
Комментировать542
с чего всё началось

Медведев заявил, что в некоторых отраслях экономики ситуация уже напоминает коллапс

Пандемия коронавируса привела практически к коллапсу в ряде отраслей экономики России, властям страны предстоит подготовить ответ на такой вызов.
ТАСС12:35

Подробнее о событии

Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за коронавируса

РИА Новости12:33

Варианты поддержки

Российская газета14:07

Медведев назвал ситуацию в некоторых отраслях экономики коллапсом из-за коронавируса

Комсомольская правда12:53

Медведев заявил, что в некоторых отраслях экономики ситуация уже напоминает коллапс

ТАСС12:35

Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

РБК13:09

«Просто ничего нет»: Медведев усмотрел коллапс в экономике

Царьград12:25

Медведев: ситуация в экономике кое-где уже напоминает коллапс

Московский Комсомолец11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 12:35
3K
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в четверг у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 21:16
1
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
4,1K
Экономика

Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости 08:53
126
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
15
Шоу-бизнес

Максим Фадеев сбросил 85 килограммов

51-летний продюсер рассказал о своих планах Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Максима Фадеева появился пост, посвященный недавним достижениям музыканта.
WomanHit.ru вчера в 09:35
15
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Рубль снизился к доллару и евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты торгов «Московской биржи».
Мой Брянск 04:25
33
Здоровье

Граждан настоятельно просят передвигаться по улицам поодиночке

Врачи Приморского края продолжают призывать граждан соблюдать режим полной самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции в крае.
АиФ Владивосток 22:13
1
Общество

«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне

«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
1
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
29
Общество

В Москве умерли семь заболевших коронавирусом

В России болеют 24 567 человек. В Москве число заболевших составляет 14 776.
Газета.Ru 17:18
283
Космос

Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Российская газета 09:05
1
Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости 12:50
994
Армия и оружие

США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия

Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
21
Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных случаев коронавируса

О действительном положении дел с распространением COVID-19 в стране сообщила в телевизионной программе «Время» на Первом канале Анна Попова, глава Роспотребнадзора Российской Федерации.
SMINEWS в Иванове 08:01
1,4K
Политика

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
319
Шоу-бизнес

Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером

Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.
WomanHit.ru 12:09
Общество

Страстной Четверг: Бог моет ноги людям

Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Милосердие.ru 17:00
4
Происшествия

В Новосибирской области выявили семь новых пациентов с коронавирусом

Новосибирск, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM Медики в Новосибирской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
REGNUM 01:10
91
Футбол

Дзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016

Форвард сборной РФ Артем Дзюба обрушился с критикой на игроков национальной команды, выступавших на Евро-2016.
ProstoProSport 09:45
Общество

Меркель объявила об ослаблении отдельных карантинных мер в Германии

В настоящий же момент, карантинные меры в стране, которые вводились с 16 марта - довольно жесткие.
Новые Известия 15:53
2
Гаджеты

Apple представила новый iPhone SE

Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб.
Ведомости 11:35
495
Политика

Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками.
Lenta.ru 17:07
36
Общество

Fox News: первый пациент с COVID-19 работал в лаборатории в Ухане

Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники утверждает, что первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане.
РИА Новости 19:55
26
Игры

В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky

OAnews 15:02
4
Происшествия

В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле

ИркСиб 13 апреля в 00:32
153
Здоровье

В Приамурье выявили три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции в Амурской области подтверждены лабораторно, общее число заболевших достигло 9, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:11
6
Общество

Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу

Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт 08:11
463
Общество

В США за день умерли почти 2,5 тысячи человек с коронавирусом

Около 2,5 тысячи человек с коронавирусом скончались за день в США, это новый антирекорд в США и в мире, сообщил Университет Джонса Хопкинса.
РИА Новости 20:48
Политика

США подозревают Китай в тайном проведении ядерных испытаний

США подтвердили подозрения в адрес КНР в тайном проведении ядерных испытаний, соответствующий доклад опубликовал в среду госдепартамент.
РИА Новости 19:36
2
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное