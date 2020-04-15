Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».

Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

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