Коронавирус
РБКМедведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
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Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
Здоровье
Коронавирус в Костроме: 20 человек в реанимации, 5 человек поступило сегодня
Сегодня в больницу привезли еще 5 пациентов. Медпомощь оказывают 3 врача и 8 медсестер.
Kostroma.Today 09:51
Общество
Более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве
"По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".
ТАСС 14:35
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Экономика
Глава компании Amazon за сутки разбогател на шесть миллиардов долларов
Больше чем на шесть миллиардов долларов за день выросло состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса.
Российская газета вчера в 18:53
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
Происшествия
Жалобы защиты экс-полицейских по делу Голунова сняли с рассмотрения
Мосгорсуд в среду снял с рассмотрения апелляционные жалобы защиты на продление ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова и вернул дело в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 12:52
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Происшествия
Двое калининградцев заразились коронавирусом в военном госпитале
Обследование выявило у них вирус. Ещё двое заразились при контактах в военном медицинском учреждении.
Русский Запад 05:02
Общество
За последние сутки в России подтверждены 3388 случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов.
Эхо Москвы 03:30
Кино
«Губку Боба» перенесли на август
Кинокомпания Paramount перенесла релиз мультфильма "Губка Боб в бегах (Губка Боб 3)".
ИА InterMedia 05:52
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
Происшествия
В отношении Вадима Чельдиева возбуждено уголовное дело
Следственными органами Следственного комитета республики в отношении Вадима Чельдиева возбуждено уголовное дело.
Gradus.pro 13:52
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Происшествия
Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых
Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Политика
В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины
ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Киберспорт
Crystal Dynamics опубликовала геймплейный трейлер Marvel’s Avengers
Студия Crystal Dynamics показала геймплейный трейлер супергеройского экшена Marvel's Avengers.
CyberSport.ru 11:30