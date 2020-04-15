Коронавирус

РБКРБКМедведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
Читать в источнике
Комментировать267

Подробнее о событии

Медведев заявил, что в некоторых отраслях экономики ситуация уже напоминает коллапс

ТАСС11:34

«Просто ничего нет»: Медведев усмотрел коллапс в экономике

Царьград12:25

Медведев заявил, что ситуация в некоторых отраслях бизнеса «напоминает коллапс». «Все пандемии заканчиваются, а экономика остается»

Фонтанка.Ру12:01

Медведев: ситуация в экономике кое-где уже напоминает коллапс

Московский Комсомолец11:58

Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

РБК13:09

Ситуация в некоторых отраслях бизнеса напоминает коллапс, заявил Медведев

РИА Новости12:33

Медведев рассказал о «коллапсе» в ряде бизнес-отраслей

Газета.Ru12:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Общество

Главврач больницы в Коммунарке полностью вылечился от коронавируса

ТВ Центр 01:42
1,3K
Экономика

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
50
Здоровье

Коронавирус в Костроме: 20 человек в реанимации, 5 человек поступило сегодня

Сегодня в больницу привезли еще 5 пациентов. Медпомощь оказывают 3 врача и 8 медсестер.
Kostroma.Today 09:51
Общество

Более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве

"По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".
ТАСС 14:35
6
Общество

Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
269
Экономика

Глава компании Amazon за сутки разбогател на шесть миллиардов долларов

Больше чем на шесть миллиардов долларов за день выросло состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса.
Российская газета вчера в 18:53
120
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
314
Экономика

В России могут вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
2,5K
Общество

Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической

Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
541
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 85 килограммов

Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
13
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
228
Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
427
Происшествия

Жалобы защиты экс-полицейских по делу Голунова сняли с рассмотрения

Мосгорсуд в среду снял с рассмотрения апелляционные жалобы защиты на продление ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова и вернул дело в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 12:52
Происшествия

На Украине возле больницы произошёл взрыв

REGNUM 11:09
13
Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
303
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,3K
Общество

Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
393
Энергетика

Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
383
Происшествия

Двое калининградцев заразились коронавирусом в военном госпитале

Обследование выявило у них вирус. Ещё двое заразились при контактах в военном медицинском учреждении.
Русский Запад 05:02
Общество

За последние сутки в России подтверждены 3388 случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов.
Эхо Москвы 03:30
459
Кино

«Губку Боба» перенесли на август

Кинокомпания Paramount перенесла релиз мультфильма "Губка Боб в бегах (Губка Боб 3)".
ИА InterMedia 05:52
Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
68
Происшествия

В отношении Вадима Чельдиева возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета республики в отношении Вадима Чельдиева возбуждено уголовное дело.
Gradus.pro 13:52
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
1,2K
Происшествия

Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых

Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
8
Общество

Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области

Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
69
Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
4
Политика

В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины

ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
1,2K
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,7K
Киберспорт

Crystal Dynamics опубликовала геймплейный трейлер Marvel’s Avengers

Студия Crystal Dynamics показала геймплейный трейлер супергеройского экшена Marvel's Avengers.
CyberSport.ru 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное