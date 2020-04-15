Коронавирус
РБКМедведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса привела практически к коллапсу в ряде отраслей экономики России, властям страны предстоит подготовить ответ на такой вызов.ТАСС12:35
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Медведев назвал ситуацию в некоторых отраслях экономики коллапсом из-за коронавируса
Комсомольская правда12:53
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Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости 12:50
Наука
На 3D принтере напечатали бионические кораллы
Британские ученые из Кембриджского университета смогли воспроизвести структуру живого коралла, напечатав ее на 3D принтере.
МонаВиста вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Gazeta.SPb 19:50
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
Футбол
«Барселона» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса
Переход форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» отменен, сообщает Sky Sport Italia.
Спорт-Экспресс 14:44
Экономика
Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии
Ритейлеры не успевают реализовать товары, закупленные в марте в период ажиотажного спроса.
Пятый канал вчера в 19:32
Здоровье
Амурской области удалось остановить распространение COVID-19
В целом эпидемиологические показатели свидетельствуют, что меры по недопущению распространения COVID-19, принятые в области, действенны.
Российская газета 04:50
Происшествия
В Японии задержали крупнейшую партию кокаина весом 700 кг
Иокогама, Япония, 16 апреля 2020, 03:04 — REGNUM Японские таможенники обнаружили крупную партию кокаина весом 700 килограммов на одном из судов в порту Иокогамы, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 20:04
Экономика
Жителям Иркутской области облегчат налоговое бремя
Сегодня, 15 апреля, на 29-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области были приняты законы об облегчении налогового бремени для населения и бизнеса.
Байкал24 01:51
Космос
Запуск Falcon 9 в очередной раз отложили
Популярная механика 09:35
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Политика
РБК: в Кремле решили перенести парад Победы
В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Политика
США прекращают финансирование ВОЗ
В ходе пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что прекращает финансовую поддержку ВОЗ, поскольку медики не использовали свои возможности оперативнее отреагировать на вспышку коронавируса в Китае и не допустить распространения инфекции за пределы КНР.
Плюс один +1 04:20
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Авто
Toyota и Lexus заморозили цены на автомобили в РФ до конца мая
Toyota и Lexus заморозили цены на автомобили в РФ до конца мая, а также было добавлено, что клиентам продлевается действие гарантии, что связано с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.
Tvoe-avto.com 16:07
Происшествия
Следком начал проверку по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции
Санкцией ч.1 ст. 207.1 УК РФ за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрено наказание в виде штрафа в сумме от 300 до 700 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет.
SakhaPress.ru 08:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
Футбол
Оздоев: в детстве я был поклонником Роналдо
Игрок петербургского "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о том, что в детстве он был поклонником игрока сборной Бразилии Роналдо, передает официальный сайт сине-бело-голубых.
Газета.Ru 14:44
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Банк России, чтобы снизить волатильность рубля, начал продавать иностранную валюту в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков.
РБК 10:39
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия вчера в 15:07
Здоровье
Диетолог назвала вредные напитки на период пандемии
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша в беседе с телеканалом «Звезда» 15 апреля рассказала о вредных и полезных напитках в период распространения коронавируса.
Известия 11:04
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 07:23
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда вчера в 00:59
Общество
В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе
На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
Энергетика
МЭА ждет балансировки рынка уже во втором полугодии
МЭА ждет балансировки рынка уже во втором полугодии В апреле мировой спрос на нефть упал почти на треть, тогда как добыча, уже не ограниченная договоренностями, продолжает увеличиваться.
Коммерсантъ 14:54