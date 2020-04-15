Пандемия коронавируса привела практически к коллапсу в ряде отраслей экономики России, властям страны предстоит подготовить ответ на такой вызов.

с чего всё началось

Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

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