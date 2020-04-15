Коронавирус
РИА НовостиМедведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса привела практически к коллапсу в ряде отраслей экономики России, властям страны предстоит подготовить ответ на такой вызов.ТАССвчера в 12:35
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Медведев назвал ситуацию в некоторых отраслях экономики коллапсом из-за коронавируса
Комсомольская правдавчера в 12:53
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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За минувшие сутки в США число умерших пациентов с коронавирусом составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты.
РИА Новости 14 апреля в 21:33
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Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:40
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Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
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Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
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РИА Новости вчера в 19:55
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РИА Биробиджан вчера в 22:24
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
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В Японии задержали крупнейшую партию кокаина весом 700 кг
REGNUM вчера в 20:04
Технологии
В России создали приложение для поиска у себя симптомов коронавируса
В России запустили приложение, которое помогает выявить внешние симптомы болезни и оценить степень вероятности заражения коронавирусом.
URA.Ru вчера в 12:13
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Названы самые угоняемые марки автомобилей в Санкт-Петербурге
Одна из крупнейших страховых компаний России «АльфаСтрахование» назвала автомобильные марки, которые пользовались наибольшей популярностью у угонщиков в Санкт-Петербурге в 2019 году.
AutoNews 14 апреля в 06:10
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Ди Каприо и Де Ниро предложили фанатам сняться у Скорсезе
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В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
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Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Gazeta.SPb вчера в 19:50
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Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM вчера в 04:27
Общество
В России участились кражи продуктов
Омск, 16 апреля 2020, 05:48 — REGNUM Грабежи и разбойные нападения с целью хищения продуктов питания участились в России с начала апреля, в период самоизоляции, передают 16 апреля «Известия» со ссылкой на доцента кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России Александра Теохарова.
REGNUM вчера в 22:48
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
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РБК вчера в 07:46
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ФАН 14 апреля в 18:53
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Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
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Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru вчера в 12:50
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Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
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Президент США Дональд Трамп считает, что американская государственная радиокомпания "Голос Америки" говорит "ужасные вещи" про США.
РИА Новости вчера в 19:28
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Автор свежих рендеров взял за основу будущей «Нивы» кроссовер Renault Duster, поработав над пропорциями и формами авто.
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал родителей соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу с детьми без крайней необходимости.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы
РБК вчера в 13:59