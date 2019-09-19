Материнский капитал повысится в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает РИА "Новости". По его словам, размер выплат составит более 466 тыс. рублей.

Медведев заявил о повышении материнского капитала в 2020 году

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