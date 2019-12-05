Другие цифры. Они, в общем и целом, вполне благоприятные и, можно даже сказать, хорошие для нашей экономики, а стало быть, для всех, кто живет в нашей стране. Например, цифры инфляции. Инфляция в этом году будет в пределах 3,8 процента.

Российский премьер-министр указал, какой будет инфляция в стране по итогам года. Об этом он заявил в четверг, 5 декабря, в рамках большого разговора с представителями ведущих федеральных СМИ. По его словам, ожидаемая инфляция станет самой низкой за всю историю Российской Федерации.

Медведев заявил о рекордно низкой инфляции в России

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