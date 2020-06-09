Коронавирус
Газета.RuМедведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить371
с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключает роста преступности среди мигрантов, потерявших работу и оставшихся в России из-за пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.ТАСС09:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев предположил, что преступность среди потерявших работу мигрантов может возрасти
Московский Комсомолец10:06
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Гаджеты
TCL выпустила телевизоры за 129 и 200 долларов
Компания TCL представила два бюджетных телевизора — модели с диагональю 32 и 40-дюймов.
Astera 13:35
Армия и оружие
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости 14:59
Общество
Бани и парикмахерские Петербурга могут готовиться к приему посетителей
Беглов отметил, что с Роспотребнадзором уже согласовано открытие библиотек, возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах вне торгово-развлекательных центров, работа фотоателье, открытие бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг, за исключением услуг салонов красоты.
МР7.ру 12:37
Общество
Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Пригожин ответил подписчице на совет не позориться
Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru вчера в 03:29
Авто
До российских дилеров добралась новая Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей 06:44
Шоу-бизнес
Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости 09:12
Шоу-бизнес
Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей
Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera 04:59
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 19:20
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Политика
Путина в США назвали «самым последовательным сторонником демократии»
Отмечается, что ограничения, введённые иностранными государствами, подтолкнули Путина выбрать для России курс на достижение экономической независимости.
Цензуры.Нет 11:08
Гаджеты
Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen
В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
Культура
Российский сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении
Российская газета 07:04
Экономика
Страны научились зарабатывать во время коронавируса
Некоторые страны научились зарабатывать и грамотно инвестировать свободные средства даже во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 22:01
Кино
Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа
Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.
Popcornnews.ru вчера в 10:00
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты рассказали, как определить реальный пробег при покупке подержанного авто.
Letnews.ru 01:25
Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM 19:47
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву и Санкт-Петербург
Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели во вторник из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".
Российская газета 21:25
Общество
Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 19:49