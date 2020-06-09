Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМедведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
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Медведев предупредил о рисках роста преступности среди потерявших работу мигрантов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключает роста преступности среди мигрантов, потерявших работу и оставшихся в России из-за пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.
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Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
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Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google

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Экономика

Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

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Политика

Путина в США назвали «самым последовательным сторонником демократии»

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Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen

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В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
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Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву и Санкт-Петербург

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