Коронавирус
Газета.RuМедведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключает роста преступности среди мигрантов, потерявших работу и оставшихся в России из-за пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.ТАСС09:45
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Медведев предположил, что преступность среди потерявших работу мигрантов может возрасти
Московский Комсомолец10:06
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На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
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Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.
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Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.
Газета.Ru 12:44
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Из-за пандемии коронавируса и перекрытия границ стоимость отдыха на курортах России повысится на 30%.
Газета.Ru 02:51
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую
Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
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"Находясь на свободе, Ефремов может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей", – заявила представитель надзорного ведомства.
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Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент.
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Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
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С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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Сериал «Содержанки» покажет британское телевидение
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